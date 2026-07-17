Η Αργεντινή πέτυχε το γκολ που της χάρισε την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία στο 92’ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει με κεφαλιά.

Κι όμως, ο φορ της Ίντερ ήταν με διαφορά ο πιο κοντός από τους αντιπάλους του που βρέθηκαν να αμύνονται στη συγκεκριμένη φάση.

Ο Μαρτίνες έχει ύψος 1,75μ. αλλά κατάφερε να πάρει την κεφαλιά έχοντας απέναντί του αμυνόμενους που ήταν όλοι τους πάνω από 1,82μ., με έναν ύψους 2,01μ. (Νταν Μπερν) και άλλους δύο 1,88μ.



Σημειώνεται πως η Αργεντινή είναι 44η (πέμπτη από το τέλος) σε μέσο όρο ύψους ομάδα στο Μουντιάλ, με 179,7μ., ενώ η Αγγλία είναι 14η με 184,2μ.

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