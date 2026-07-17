Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το μέγεθος δεν... μέτραει: Η κεφαλιά πρόκρισης του Λαουτάρο ανάμεσα σε θηρία - Η υψομετρική διαφορά (pic)

Δείτε τη φωτογραφία που δείχνει πως το… μέγεθος δεν μετράει πάντα. Ούτε καν σε έναν ημιτελικό Μουντιάλ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μουντιάλ

Η Αργεντινή πέτυχε το γκολ που της χάρισε την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αγγλία στο 92’ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει με κεφαλιά.

Κι όμως, ο φορ της Ίντερ ήταν με διαφορά ο πιο κοντός από τους αντιπάλους του που βρέθηκαν να αμύνονται στη συγκεκριμένη φάση.

Ο Μαρτίνες έχει ύψος 1,75μ. αλλά κατάφερε να πάρει την κεφαλιά έχοντας απέναντί του αμυνόμενους που ήταν όλοι τους πάνω από 1,82μ., με έναν ύψους 2,01μ. (Νταν Μπερν) και άλλους δύο 1,88μ.

Σημειώνεται πως η Αργεντινή είναι 44η (πέμπτη από το τέλος) σε μέσο όρο ύψους ομάδα στο Μουντιάλ, με 179,7μ., ενώ η Αγγλία είναι 14η με 184,2μ.

Μουντιάλ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Mundial 2026 Αργεντινή Αγγλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο