Παναθηναϊκός: Μπήκε ο Σάντσες, μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό και κατ’ επέκταση τον Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλου με την Καβάλα…



Κι αυτό γιατί ο Ρενάτο Σάντσες επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας στη σημερινή (15/12) πρωινή προπόνηση του «τριφυλλιού», στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με την οποία ξεκίνησε η μίνι προετοιμασία για τον μεθαυριανό (17/12) αγώνα!

Παράλληλα, μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Φακούντο Πελίστρι.



Αντιθέτως, συνέχισε τη θεραπεία του ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν και πάλι ο Άνταμ Τσέριν, όπως και οι Σίριλ Ντέσερς και Αλμπάν Λαφόν, που ενσωματώθηκαν σε Νιγηρία και Ακτή Ελεφαντοστού για το επερχόμενο Κόπα Άφρικα.



Από εκεί και πέρα, οι «πράσινοι» προπονήθηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του χθεσινού νικηφόρου αγώνα με τον Βόλο, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.



Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

