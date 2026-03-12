Ευρωπρόκληση για τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή του στο υψηλό επίπεδο! Οι «πράσινοι» 16 χρόνια μετά την τελευταία τους συμμετοχή στη φάση των «16» του Europa League, δίνουν ξανά ένα τέτοιο ματς, θέλοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει ελπίδες για τη συνέχειά τους στον θεσμό. Αντίπαλος του «τριφυλλιού» απόψε στις 19:45 στο ΟΑΚΑ (Cosmote 3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM), η Ρεάλ Μπέτις του Μανουέλ Πελεγκρίνι!

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και θέλει να την εξαργυρώσει με μια τεράστια ευρωπαϊκή νίκη, κόντρα σε έναν άκρως ποιοτικό και διαρκώς ανεπτυγμένο, σε τέτοια ματς, αντίπαλο! Για το τριφύλλι, το αποψινό ματς αποκτά χαρακτήρα «τελικού» μιας και η συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και οι σπουδαίες πορείες κυλούν στο DNA του συλλόγου. Η ηρωική πρόκριση στην Τσεχία επί της Βικτόρια Πλζεν, η εξασφάλιση της θέσης στα ελληνικά playoffs, αλλά και το γεγονός ότι το «τριφύλλι» παραμένει αήττητο εκτός συνόρων επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ, φέρνει άλλη προσέγγιση και διάθεση και για το αποψινό μεγάλο παιχνίδι.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, ο Ισπανός τεχνικός, δεν παύει να αντιμετωπίζει προβλήματα με απουσίες λόγω καρτών και τραυματισμών. Στα θετικά συγκαταλέγεται ωστόσο η επιστροφή του Πέδρο Τσιριβέγια, που δύσκολα ωστόσο θα είναι βασικός, αλλά και του Μανώλη Σιώπη που ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, δεν υπολογίζονται οι Σίριλ Ντέσερς, Γιάννης Κώτσιρας, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Τάσος Μπακασέτας, Αχμέντ Τουμπά και Χάβι Ερνάντεθ, o καθένας τους για διαφορετικό λόγο.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Βύντρα.

Στην αντίπερα όχθη μια σπουδαία ομάδα, με απαράμιλλη ποιότητα. Η Ρεάλ Μπέτις, έχοντας τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase παρακολούθησε τα playoffs και είδε την κληρωτίδα να της φέρνει στο διάβα της τον Παναθηναϊκό. Οι «βερδιμπλάνκος» είναι στην 5η θέση της La Liga με 43 βαθμούς, ωστόσο και αυτή ταλανίζεται από προβλήματα τραυματισμών. Συγκεκριμένα η ομάδα της Ανδαλουσίας, ήρθε στην Αθήνα με λίγες, αλλά πολύ σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα ο Μανουέλ Πελγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ίσκο, Λο Σέλσο και Σοφιάν Άμραμπατ, οι οποίοι παραμένουν εκτός δράσης εδώ και καιρό. Ο τελευταίος είναι ο μόνος που βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του.

Η αποστολή της Μπέτις: Βάγες, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης - Πελίστρι, Τσέριν, Ρενάτο, Κυριακόπουλος - Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι

Mπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ - Ρουιμπάλ, Μπαρτρά, Νατάν, Φίρπο - Αλτιμιρά, Φιδάλγο, Φορνάλς - Αμπντέ, Άντονι, Μπακαμπού

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Boηθοί: Τόμας Λίστκιεβιτς/ Άνταμ Κούπσικ (Πολωνία)

VAR: Tζάρεντ Γκίλετ (Aγγλία)/ Ματ Ντάνοχιου (Aγγλία)

Τέταρτος: Πάβελ Ρατσκόβσκι (Πολωνία)

