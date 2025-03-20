Με πρόστιμο 4.500 ευρώ τιμώρησε η Ευρωλίγκα τον Κέντρικ Ναν ως αποτέλεσμα της καταγγελίας που έκανε ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΣΕΦ την περασμένη Παρασκευή.

«Στον κ. Kendrick Nunn, παίκτη του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ Αθηνών, επιβλήθηκε πρόστιμο 4.500 ευρώ για έλλειψη σεβασμού προς την αντίπαλη ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακού Πειραιώς με Παναθηναϊκό ΑΚΤΩΡ Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) της Πειθαρχικής Επιτροπής Μπάσκετ της Euroleague», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής.

Μετά την απόφαση αυτή ο Ναν θα συμμετέχει κανονικά στο παιχνίδι των πράσινων με την Άλμπα Βερολίνου την ερχόμενη Παρασκευή.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι ο Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με 10.000 ευρώ πρόστιμο για τα σχόλια που έκανε για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με 15.000 ευρώ για σχόλια για τη διαιτησία του αγώνα στα social media, ενώ στον Παναθηναϊκό επιβλήθηκε πρόστιμο 7.500 ευρώ για την ανακοίνωσή του για την διαιτησία της αναμέτρησης.

