Παναθηναϊκός: Τι γίνεται στα γκάρντ σε περίπτωση ερχομού του Μίσιτς

Ο Βασίλιε Μίσιτς πριν 2 χρόνια μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με την Εφές αποφάσισε να μετακομίσει για τις ΗΠΑ και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως θα ήθελε με τον παίκτη να μην παίρνει τον χρόνο που θα ήθελε, ενώ είχε παράλληλα και μυικούς τραυματισμούς που τον άφησα ακόμα πιο πίσω.

Στη συνέχεια ο Σέρβος γκάρντ μετακόμισε για τους Σάρλοτ Χόρνετς όπου ναι μεν βρήκε κατά ένα μικρό ποσοστό τον παλιό καλό εαυτό του ωστόσο ούτε εκεί έμεινε. Τώρα έχει μετακομίσει στο Φοίνιξ που ούτε εκεί έχει “στεριώσει”. Με όλα αυτά τα δεδομένα ο Μίσιτς κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψει στην Ευρώπη

