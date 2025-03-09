Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο κόντρα στον Πανιώνιο (97-66), έδωσε ανάσες σε βασικούς του και εξασφάλισε οριστικά την πρωτιά στη Stoiximan GBL, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα.

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, που έκανε θετική εμφάνιση με 9 πόντους και 8 ριμπάουντ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη δυσκολία του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και στον λόγο που δεν αγωνίστηκαν οι Γουένιεν Γκέιμπριελ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Για τη νίκη επί του Πανιωνίου:

«Σήμερα έπαιξαν περισσότερο οι νέοι παίκτες. Ο Σαμοντούροβ πήρε πολλά λεπτά σήμερα, έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ και είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ. Δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα να πάρει λεπτά, αλλά εδώ του δίνω χρόνο, έπαιξε πολύ καλά. Και οι υπόλοιποι παίκτες έπαιξαν καλά, ο Πανιώνιος δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να παίρνουμε σοβαρά όλα τα ματς, αυτό κάνουμε και εξασφαλίσαμε την πρώτη θέση και είμαστε η μόνη αήττητη ομάδα στα εθνικά πρωταθλήματα από αυτές της Ευρωλίγκας».

Για τον Γκέιμπριελ και τον Ερνανγκόμεθ:

«Ο Γκέιμπριελ έμεινε στον πάγκο λόγω ενός θέματος στο γόνατο. Ο Χουάντσο ήταν έτοιμος, αλλά έδωσα λεπτά στον Παπαπέτρου και τον Σαμοντούροβ και έτσι ξεκουράστηκε και για την Παρασκευή».

Για το ματς στο ΣΕΦ την Παρασκευή:

«Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, είμαστε καλά. Είναι ένα ντέρμπι και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ να βλέπει δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, με όλο τον σεβασμό στον Ολυμπιακό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.