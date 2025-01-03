Κροατική σφυρίχτρα στον επαναληπτικό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα τέσσερα παιχνίδια της ερχόμενης εβδομάδας, με τον Κροάτη Ίγκορ Πάγιατς να ορίζεται στο μεγάλο ματς της Τούμπας, το βράδυ της Πέμπτης (09/01, 19:30). Να σημειωθεί πως ο 39χρονος έρχεται πρώτη φορά στη χώρα μας για να διευθύνει παιχνίδι. Είναι 39 ετών, Α' κατηγορίας της UEFA και πρόσφατα είχε σφυρίξει το Τζουργκάρντεν-Παναθηναϊκός -με τους «πράσινους» να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του.

Ελληνικό παρελθόν, πέρα από το ματς των «πράσινων» στη Σουηδία για Europa League, δεν έχει, διευθύνοντας μόνο την Εθνική ομάδα Κ17 σε δύο προκριματικούς αγώνες τον Μάρτιο του 2018 απέναντι σε Σκωτία (1-0 νίκη) και Γερμανία (3-0 ήττα).

Οι βοηθοί του Πάγιατς θα είναι οι συμπατριώτες του Ιβάν Μίχαλι και Βέντραν Τζούρακ (όπως και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τζουργκάρντεν) και στο VAR θα είναι ο γνωστός μας Ιβάν Μπέμπεκ. Τέταρτος διαιτητής, εξάλλου, θα είναι ο Τσαγκαράκης και AVAR ο Κουμπαράκης. Παρατηρητής, φυσικά, όπως σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, θα είναι ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα, ο Αναστάσιος Παπαπέτρου ορίστηκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το Asteras AKTOR-Πανιώνιος, ενώ την αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον ΟΦΗ θα διευθύνει ο Άγγελος Ευαγγέλου.ου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης και της 6ης φάσης:

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Πανιώνιος (Θ. Κολοκοτρώνης)

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Καραγκιοζόπουλος (Ημαθίας), Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος: Τσέτσιλας (Καστοριάς)

VAR: Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Πουλικίδης (Δράμας)

20:30 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (ΟΑΚΑ)

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών), Κομισοπούλου (Χανίων)

4ος: Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου

17:00 Παναχαϊκή - ΟΦΗ (Παναχαϊκής ΓΕ, Αχαΐας)

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Κορώνας (Πειραιά), Τσολακίδης (Αθηνών)

4ος: Τσιάρας (Καβάλας)

VAR: Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Τούμπας)

Διαιτητής: Πάγιατς (Κροατία)

Βοηθοί: Μίχαλι, Τζούρακ (Κροατία)

4ος: Τσαγκαράκης (Χανιά)

VAR: Μπέμπεκ (Κροατία)

AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

