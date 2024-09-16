Την πρώτη του ήττα στη φετινή προετοιμασία υπέστη το βράδυ της Δευτέρας (16/09) ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος έχασε με σκορ 88-75 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αυλαία του 4ου τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο πρώτος σκόρερ των «πρασίνων», Λορέντζο Μπράουν (14π., 4ασ.), μίλησε μετά το τέλος του αγώνα, τόσο για τη συνύπαρξή του με τον Κώστα Σλούκα στις θέσεις των γκαρντ, όσο και στις δύο νέες τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες της ομάδας, τους Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λορέντζο Μπράουν:

Για το τι άλλαξε από την χθεσινή εμφάνιση με την Μπάγερν: «Είναι πιο βαριά τα πόδια μας, μετά από δυο συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι πρέπει όμως να έχουμε καλύτερη επικοινωνία στην άμυνα. Ωστόσο δεδομένης της χρονικής στιγμής που βρισκόμαστε είμαστε μια χαρά. Έχουμε ταχύτητα, θα γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές και θα αποδώσουμε σαν ομάδα».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Μέχρι στιγμή η προσαρμογή μου είναι πολύ ομαλή. Με βοηθάει πολύ που παίζω δίπλα στον Κώστα Σλούκα, μου δείχνει πολλά πράγματα. Θεωρώ πως έχουμε ταλαντούχα ομάδα».

Για τους Οσμάν και Γιούρτσεβεν: «Είναι σπουδαίοι παίκτες και οι δυο και το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Και οι δυο γνωρίζουν τις συνήθειες του προπονητή. Όσον αφορά τον Γιούρτσεβεν είδαμε και χθες ότι αποτελεί ένα πολύ δυνατό παιδί μέσα στην ρακέτα. Μπορεί να πηδάει ψηλά, μπορεί να τελειώνει τις φάσεις, μπορεί να σκοράρει και από το τρίποντο. Όσον αφορά τον Οσμάν μπορεί να σπρώξει την ομάδα μας στο ανοικτό γήπεδο, να δώσει ρυθμό και παράλληλα μπορεί να πετύχει και τρίποντα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.