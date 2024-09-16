Παναθηναϊκός: Φαβορί ο Οσμάν για να μείνει εκτός λίστας του Παναθηναϊκού

O Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το τουρνούα «Νεόφυτος Χανδριώτης» στο κανάλι Cosmote Sport 7 (19.30). Ο Παναθηναϊκός πριν δύο μέρες νίκησε κατά κράτος την Μπάγιερν Μονάχου με 86-69. Στο σημερινό μάτς όμως δεν θα κατέβει πλήρης, θα απουσιάζει το νέο απόκτημα του ο Τσέντι Όσμαν. Πρίν λίγη ώρα ο δημοσιογράφος του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου, μιλώντας στην εκπόμπη Magic Euroleague δήλωσε ότι θα απουσιάζει ο Τούρκος.

