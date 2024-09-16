Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στη λήξη των πρώτων 45 λεπτών της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι Θεσσαλοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 1-0 έπειτα από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού και ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους:
«Ερώτηση προς την ελληνική διαιτησία. Στους επαναστάτες - γκιορίλες δεν δίνουμε κόκκινη κάρτα;».
Πηγή: sport-fm.gr
