Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στη λήξη των πρώτων 45 λεπτών της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 1-0 έπειτα από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού και ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους:

«Ερώτηση προς την ελληνική διαιτησία. Στους επαναστάτες - γκιορίλες δεν δίνουμε κόκκινη κάρτα;».

