Ανακοίνωση από Βόλο για το ματς με την ΑΕΚ: «Ερώτηση προς την ελληνική διαιτησία...»

Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena»

ΑΕΚ-Βόλος

Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στη λήξη των πρώτων 45 λεπτών της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 1-0 έπειτα από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού και ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους:

«Ερώτηση προς την ελληνική διαιτησία. Στους επαναστάτες - γκιορίλες δεν δίνουμε κόκκινη κάρτα;».

Πηγή: sport-fm.gr

