Conference League: «Έβδομο φαβορί μαζί με την Γκιμαράες για να το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός»

Η σελίδα Football Meets Data έκανε τους υπολογισμούς και έθεσε τον Παναθηναϊκό ως έβδομο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League

Παίκτες ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη league phase του Conference League, με το «τριφύλλι» να έχει, σύμφωνα με τους αριθμούς, εξαιρετικές πιθανότητες για να βρεθεί στις πρώτες θέσεις και να περάσει απευθείας στη φάση των «16».

Τώρα, οι νέοι υπολογισμοί της σελίδας Football Meets Data πάνε ένα βήμα πιο μπροστά την κουβέντα, θέτοντας τους «πράσινους» ως έβδομο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο αλγόριθμος Elo πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις του τουρνουά και έδωσε 4% πιθανότητες στην ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο να πάρει την κούπα, όσες και η Γκιμαράες.

Πρώτη έρχεται με 30% η Τσέλσι, με τη Φιορεντίνα να ακολουθεί με 17% και την Μπέτις να κλείνει την πρώτη τριάδα με 14%.

Στο 9% εντοπίζεται η Χάιντεντχαϊμ, ενώ από 5% έχουν Γάνδη και Κοπεγχάγη, με τις υπόλοιπες ομάδες να συγκεντρώνουν 14%.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Conference League ποδόσφαιρο
