Επιστροφή στις υποχρεώσεις με μεγάλο ματς για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τη Μονακό στο ΟΑΚΑ (21:15, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η αναμέτρηση αυτή ούτως ή άλλως είχε μεγάλο ενδιαφέρον, με δύο από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης να κοντράρονται. Παρόλα αυτά, απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στο ματς αυτό θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Μονεγάσκων ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών ως αντικαταστάτης του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Οι «πράσινοι», επομένως, στοχεύουν να... χαλάσουν το καλωσόρισμα του Έλληνα τεχνικού και να επιστρέψουν στις νίκες. Την προηγούμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 84-77 από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, σε μία αναμέτρηση που είχε σημαντικές απουσίες (Οσμάν, Γκριγκόνις, Αντετοκούνμπο, Μωραΐτης) αλλά και τον Χρήστο Σερέλη αντί του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο.

Τόσο το «τριφύλλι» όσο και η Μονακό έχουν ρεκόρ 7-4, με τους φιλοξενούμενους όμως να προέρχονται από δύο σερί νίκες κόντρα σε Μπασκόνια (87-75) και Βιλερμπάν (103-92). Γενικότερα, ο γαλλικός σύλλογος έχει δείξει μία αστάθεια στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, η οποία αποτέλεσε και την αιτία της αποχώρησης του Σάσα Ομπράντοβιτς. Πλέον, οι Γάλλοι φιλοδοξούν με τον Σπανούλη να σταθεροποιηθούν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ψάχνοντας μία πολύ απαιτητική νίκη στο ΟΑΚΑ.

Σχετικά με τα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε αυτή τη φορά στους Μάριους Γκριγκόνις και Κώστα Αντετοκούνμπο. Φυσικά, επιστρέφει ο Τσεντί Οσμάν, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Τουρκίας και έκανε μάλιστα καταπληκτικές εμφανίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον Εργκίν Αταμάν, που θα πάρει και πάλι τη θέση του στον πάγκο του επτάστερου.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει, από την πλευρά της, η Μονακό. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον εδώ και καιρό τραυματία Φουρκάν Κορκμάζ, τον όχι ακόμη έτοιμο να επιστρέψει Νικ Καλάθη, αλλά και τον Μαμ Ζαϊτέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο ματς θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της 3ης εμφάνισης της ομάδας, η οποία θα εντυπωσιάσει όλους τους φίλους του «τριφυλλιού». Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την αθώωσή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις καταγγελίες που είχαν κάνει εναντίον του οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έστειλε μήνυμα επιστροφής στο ΟΑΚΑ.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιος).

Η ιστορία των δύο ομάδων

Πολύ μικρή είναι η προϊστορία των δύο ομάδων, καθώς η Μονακό συμμετέχει για μόλις 4η σεζόν στην Ευρωλίγκα. Οι Γάλλοι έχουν επικρατήσει σε τέσσερις από τις έξι αναμετρήσεις, όμως οι δύο στις οποίες ηττήθηκαν ήταν αυτές της περσινής κανονικής διάρκειας.

30/09/2021 Μονακό-Παναθηναϊκός 75-63 (Κανονική διάρκεια)

01/02/2022 Παναθηναϊκός-Μονακό 83-91 (Κανονική διάρκεια)

21/10/2022 Παναθηναϊκός-Μονακό 80-83 (Κανονική διάρκεια)

08/03/2023 Μονακό-Παναθηναϊκός 84-70 (Κανονική διάρκεια)

20/12/2023 Μονακό-Παναθηναϊκός 90-91 (Κανονική διάρκεια)

11/01/2024 Παναθηναϊκός-Μονακό 88-63 (Κανονική διάρκεια)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.