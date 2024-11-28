Μπάσκετ: Eίδε το νικηφόρο σερί του να τελειώνει στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός

Πλήρωσε την αστοχία του και είδε το νικηφόρο σερί του να λαμβάνει τέλος στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» για τρία δεκάλεπτα είχαν τον έλεγχο και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 7 πόντων (50-57), δείχνοντας ικανοί να πανηγυρίσουν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρωλίγκα, αλλά τελικά πλήρωσαν την αστοχία τους και γνώρισαν την ήττα με 78-70 από την Παρτίζαν στην «καυτή» Beogradska Arena.
Έτσι, οι Πειραιώτες έπεσαν στο 8-4 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην ερχόμενη διαβολοβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αντιμετωπίσουν Μονακό (εκτός, 4/12) και Παρί (εντός, 6/12), ενώ από την άλλη η Παρτίζαν πανηγύρισε δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά από εκείνη στο μεγάλο σέρβικο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-8, πριν αντιμετωπίσει εντός έδρας Ζαλγκίρις και Παναθηναϊκό.
Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα στην πρώτη περίοδο αλλά ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 7/31, οι Φουρνιέ (16π), Μιλουτίνοφ (13π, 8 ριμπ) και Πίτερς (12π, 8 ριμπ), ενώ για τους νικητές ξεχώρισαν Κάρλικ Τζόουνς (15π, 8 ασίστ) και Λούντμπεργκ (13π, 4 ασίστ, 4 ριμπ).
Το ματς:
Με Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, ενώ η Παρτίζαν είχε στην αρχική της πεντάδα τους Ντιλικινά, Μπράουν, Μπονγκά, Μάικ και Ντέιβις. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς, αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους και παίρνοντας προβάδισμα 8-0 χάρη σε τρίποντα των Φουρνιέ, Γουόκαπ και ένα κάρφωμα του Φαλ, ενώ οι Πειραιώτες βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο +14 (9-23), έχοντας 5/5 τρίποντα και με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 8 προσωπικούς πόντους από το πρώτο εξάλεπτο του αγώνα! Ωστόσο, στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου ο Ολυμπιακός σκόραρε μόνο από έξι βολές, ενώ η Παρτίζαν μείωσε για το 16-25 του πρώτου δεκαλέπτου, χάρη σε ένα τρίποντο του Μαρίνκοβιτς.
Ο Μιλουτίνοφ με τέσσερις διαδοχικούς πόντους του ξαναέδωσε διψήφιο προβάδισμα (18-29) στον Ολυμπιακό με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, όμως οι «ερυθρόλευκοι» μετά το αρχικό 5/5 τους στα τρίποντα είχαν 0/6, ενώ Μπονγκά και Ντιλικινά μείωσαν σε 23-29 για τους γηπεδούχους. Ο Παπανικολάου με τρίποντο έδωσε επιθετική «ανάσα» στον Ολυμπιακό για το 23-32, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχα χάσει τον ρυθμό της στην επίθεση, ενώ από την άλλη η Παρτίζαν βρήκε τα πατήματά της μέσα από τις καλές της άμυνες και με τον Κορπρίβιτσα να της δίνει επιθετικές λύσεις, μείωσε σε 31-33. Ο Μαρίνκοβιτς με μία βολή του ισοφάρισε σε 34-34 και ο Κοπρίβιτσα έδωσε στους Σέρβους το πρώτο τους προβάδισμα στο ματς (36-34), ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Παρτίζαν να βρίσκεται μπροστά με 38-36.
Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να περνά μπροστά με 41-40 με σκόρερ τον Φαλ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έβαζαν με επιτυχία την μπάλα στη ρακέτα και με τρία καλάθια-φάουλ, προηγήθηκαν με 43-49, ενώ ο Βιλντόσα έδινε σημαντικές λύσεις σε άμυνα και επίθεση! Ο Μιλουτίνοφ έγινε διψήφιος διαμορφώνοντας το 45-51 μετά από επιθετικό του ριμπάουντ και υπέροχο fade away, ο Ντιλικινά μείωσε με τρίποντο σε 48-51, όμως ο Πίτερς με νέο καλάθι και φάουλ, έβαλε τον Ολυμπιακό στο +7 (48-55). Μάλιστα, λίγο αργότερα έβαλε και δύο βολές για να φτάσει τους 10 προσωπικούς πόντους, πριν ο Ντέιβις διαμορφώσει το 50-57 της τρίτης περιόδου.
Ο Μαρίνκοβιτς με τρίποντο «έγραψε» το 53-57 με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Παπανικολάου απάντησε άμεσα για το 53-60, αλλά στη συνέχεια έκανε αντιαθλητικό φάουλ και ο Κάρλικ Τζόουνς με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 57-60 για τους γηπεδούχους, ενώ η Παρτίζαν πήρε το προβάδισμα μετά από πολλή ώρα, χάρη σε διαδοχικά τρίποντα από Ντέιβις και Κάρλικ Τζόουνς.
