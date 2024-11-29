Λογαριασμός
«Άσφαιρος» κόντρα στη Στεάουα ο Ολυμπιακός που μπορούσε διπλό οκτάδας

Ο Ολυμπιακός έψαχνε τη φάση για το κόλπο γκρόσο στη Ρουμανία, αλλά αυτή δεν ήρθε και οι Πειραιώτες ήρθαν 0-0 κόντρα στη Στεάουα (που έπαιξε με δέκα απ’ το 67’).  

Πλήρωσε την αστοχία του και είδε το νικηφόρο σερί του να λαμβάνει τέλος στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» για τρία δεκάλεπτα είχαν τον έλεγχο και μπήκαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 7 πόντων (50-57), δείχνοντας ικανοί να πανηγυρίσουν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρωλίγκα, αλλά τελικά πλήρωσαν την αστοχία τους και γνώρισαν την ήττα με 78-70 από την Παρτίζαν στην «καυτή» Beogradska Arena.

Έτσι, οι Πειραιώτες έπεσαν στο 8-4 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην ερχόμενη διαβολοβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αντιμετωπίσουν Μονακό (εκτός, 4/12) και Παρί (εντός, 6/12), ενώ από την άλλη η Παρτίζαν πανηγύρισε δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά από εκείνη στο μεγάλο σέρβικο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-8, πριν αντιμετωπίσει εντός έδρας Ζαλγκίρις και Παναθηναϊκό.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα στην πρώτη περίοδο αλλά ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 7/31, οι Φουρνιέ (16π), Μιλουτίνοφ (13π, 8 ριμπ) και Πίτερς (12π, 8 ριμπ), ενώ για τους νικητές ξεχώρισαν Κάρλικ Τζόουνς (15π, 8 ασίστ), Λούντμπεργκ (13π, 4 ασίστ, 4 ριμπ) και Ντέιβις (12π, 5 ριμπ).

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Πίτερς και Φαλ ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, ενώ η Παρτίζαν είχε στην αρχική της πεντάδα τους Ντιλικινά, Μπράουν, Μπονγκά, Μάικ και Ντέιβις. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς, αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους και παίρνοντας προβάδισμα 8-0 χάρη σε τρίποντα των Φουρνιέ, Γουόκαπ και ένα κάρφωμα του Φαλ, ενώ οι Πειραιώτες βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο +14 (9-23), έχοντας 5/5 τρίποντα και με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 8 προσωπικούς πόντους από το πρώτο εξάλεπτο του αγώνα! Ωστόσο, στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου ο Ολυμπιακός σκόραρε μόνο από έξι βολές, ενώ η Παρτίζαν μείωσε για το 16-25 του πρώτου δεκαλέπτου, χάρη σε ένα τρίποντο του Μαρίνκοβιτς.

