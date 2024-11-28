Europa League: Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ, 2-0 τη Ρίγα στη Λετονία

Η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ στη league phase του Europa League ήρθε στη Λετονία. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0 της Ρίγας και έσπασαν, επιτέλους, το ρόδι, ανεβαίνοντας έτσι στους τέσσερις βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ελλάδας ο Ντεσπόντοφ, που άνοιξε τον δρόμο στα πρώτα λεπτά και εν συνεχεία... σέρβιρε το δεύτερο γκολ στον Τσάλοφ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με σχηματισμό 3-5-2 πορεύτηκε ο Βίκτορς Μόροζ, με τον Οντόα στο τέρμα και τους Μπαλόντις, Πρένγκα και Λίπουσεκ στην άμυνα. Σάβαλνιεκς, Μάρχιεφ, Πάνιτς, Ζελένκοφς και Οντισάρια βρέθηκαν στο κέντρο, με τους Ικάουνιεκς και Κουοντιό μπροστά.

Ο δε Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε 4-2-3-1, με τον Κοτάρσκι στο τέρμα και τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στα χαφ βρέθηκαν οι Οζντόεφ και Καμαρά, με τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Τσάλοφ.

Το ματς

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν ονειρικό ξεκίνημα, με τον Ντεσπόντοφ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά.

Οι Λετονοί ανοίχτηκαν άμεσα ψάχνοντας την ισοφάριση, όμως είδαν τον Κοτάρσκι να αποκρούει την κεφαλιά του Λίπουσεκ στο 6’.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός αλλά για αρκετή ώρα δεν σημειώθηκε μεγάλη φάση, με αυτό να αλλάζει μετά το 30’.

Ο Κροάτης τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ σταμάτησε και το σουτ του Σιλαγκάτζε στο 32’, με τον Οντόα να τον μιμείται δύο λεπτά αργότερα, αποκρούοντας την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά.

Ο Κοτάρσκι είχε απάντηση και στο μακρινό σουτ του Ζελένκοφς στο 38’, ενώ στο 40’ μια τρομερή ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια κατέληξε σε λίγο άστοχο σουτ του Σέρβου εξτρέμ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος πιέζοντας για την ισοφάριση, ωστόσο στην πρώτη τους καλή στιγμή, οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 2-0.

Σκόρερ ο Τσάλοφ, που βρήκε δίχτυα μετά από ένα δίμηνο με κοντινή προσπάθεια μετά από γύρισμα του εξαιρετικού Ντεσπόντοφ.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι πιο άνετοι στο γήπεδο, με το σουτ του Ζίβκοβιτς στο 73’ να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά της εστίας και τον Ικάουνιεκς δύο λεπτά αργότερα να έχει κεφαλιά στην αγκαλιά του Κοτάρσκι.

Ακολούθησε η απομάκρυνση του Λίπουσεκ πάνω στη γραμμή σε νέα προσπάθεια του Σέρβου (84’), με τον τερματοφύλακα της Ρίγας να αποσοβεί τον κίνδυνο σε σουτ του Τισουντάλι που κόντραρε στο 90’.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ρίγας (Β. Μόροζ): Οντόα, Μπαλόντις (66’ Λέμαγιτς), Πρένγκα (70' Στούγκλις), Λίπουσεκ, Σάβαλνιεκς, Μάρχιεφ (28’ Σιλαγκάτζε), Πάνιτς, Ζελένκοφς, Οντισάρια, Ικάουνιεκς, Κουαντιό

Στον πάγκο: Στέινμπορς, Βίλκοφς, Οσουάγκου, Έμερσον, Εντζίκι, Μαρές, Εντζιέ

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι (81’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης (46’ Κόλεϊ), Μπάμπα, Οζντόεφ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ (81’ Σορετίρε), Κωνσταντέλιας (86’ Θυμιάνης), Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (66’ Τισουντάλι)

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κωττάς

Διαιτητής: Bάινμπεργκερ (Αυστρία)

Βοηθοί: Χάιντενραϊχ, Κόλμπιτς (Αυστρία)

4ος: Έμπνερ (Αυστρία)

VAR: Κιοτσίρκα, Σπούρνι (Αυστρία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.