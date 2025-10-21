Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ξεκίνησε σήμερα (21/10) το πρωί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στη Φέγενορντ, για το Europa League.

Τα ευχάριστα για τον Χρήστο Κόντη ήρθαν από τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έβαλε μέρος του προγράμματος των «πράσινων». Ωστόσο, πολύ δύσκολα ο Πορτογάλος μέσος θα τεθεί στην διάθεση του προπονητή του στην αναμέτρηση του «Ντε Κάιπ»…

Αντιθέτως, δεδομένα εκτός των πλάνων του Κόντη για την εν λόγω αναμέτρηση είναι ο Φακούντο Πελίστρι, που ακολούθησε πάλι ατομικό, ενώ γυμναστήριο έκανε ο Σίριλ Ντέσερς και θεραπεία ο Γιάννης Μπόκος.

Από εκεί και πέρα, όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του ισόπαλου αγώνα με τον Άρη έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για την Ολλανδία αύριο (22/10) το πρωί, ενώ στις 7:00 ώρα Ελλάδας θα γίνει η συνέντευξη Τύπου και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού».

