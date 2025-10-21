Σισέ για Μπενίτεθ: «Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει»

Ο Τζιμπρίλ Σισέ παρακολουθεί στενά την πορεία του Παναθηναϊκού όλα τα χρόνια μετά την αποχώρησή του και στο άκουσμα της είδησης πως ο Ράφα Μπενίτεθ είναι προ των πυλών της τεχνικής του ηγεσίας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

O 44χρονος Γάλλος άλλοτε μεγάλος επιθετικός, που είχε πανηγυρίσει με το «τριφύλλι» το νταμπλ το 2010, είχε συνεργαστεί προ 20ετίας με τον Ισπανό προπονητή στη Λίβερπουλ κατακτώντας μαζί και το Champions League το 2005.

«Καλή τύχη κόουτς. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!», έγραψε στα social media ο Σισέ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με τον Μπενίτεθ από την εποχή που ήταν παρέα στη Λίβερπουλ.

Υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή ο Γάλλος άσος είχε 24 γκολ και 5 ασίστ σε 79 εμφανίσεις τις σεζόν 2004/05 και 2005/206.

