Ο… ξενιτεμός τελειώνει για Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ. Όπως μεταδίδεται στο Ισραήλ, επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία για να δοθεί η άδεια στις δύο ομάδες να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα από την 1η Δεκεμβρίου, μετά και την εκεχειρία στον πόλεμο για τη Γάζα.

Απαραίτητος όρος για την επιστροφή των ομάδων του Ισραήλ στην έδρα τους είναι να μην αρχίσει και πάλι ο πόλεμος και να υπάρχουν οι συνθήκες για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων στο Τελ Αβίβ. Η Μακάμπι δρομολογούσε την υπόθεση εδώ και μήνες, με τη Χάποελ να συνδράμει στην προσπάθεια και μετά τη συμφωνία εκεχειρίας έπεισαν τους μετόχους της Ευρωλίγκας για να γυρίσουν στο «σπίτι» τους και την κοινή τους έδρα, την «Menora Mivtachim Arena» (το γνωστό «Γιάντ Ελιάου»).

Σημειώνεται πως το Τελ Αβίβ έχει να φιλοξενήσει αγώνα Ευρωλίγκας από τις 5 Οκτωβρίου του 2023, όταν η Μακάμπι είχε φιλοξενήσει την Παρτίζαν. Έκτοτε η εμπόλεμη κατάσταση οδήγησε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι και από φέτος η Χάποελ παίζει στη Σόφια για τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα.

Ο Ολυμπιακός πρόλαβε να παίξει με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι στις 16/10 (94-95), ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ομάδα του λαού στις 28 Οκτωβρίου. Αντίθετα, η Χάποελ στον πρώτο γύρο της Ευρωλίγκας παίζει εκτός έδρας με τους «αιώνιους» και στον δεύτερο γύρο θα τους φιλοξενήσει στο Τελ Αβίβ, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν επιστρέψουμε σε συνθήκες πολέμου.

