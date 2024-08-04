Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Σενάριο για Χουάρες και Σπόραρ

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του FoxSports η Χουάρες θέλει να αποκτήσει τον Άντραζ Σπόραρ από τον Παναθηναϊκό

Σπόραρ

Για την απόκτηση του Άντραζ Σπόραρ από τον Παναθηναϊκό φέρεται να ενδιαφέρεται η Χουάρες από το Μεξικό. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το FoxSports σε ανάρτησή του, την οποία έχει… αποκαλύψει η δημοσιογράφος, Ζακελίν Αλμοδόβαρ, η οποία εργάζεται στο ΜΜΕ αυτό.

«Η Χουάρες σύμφωνα με το ρεπορτάζ φέρεται να υπογράφει έναν επιθετικό ο οποίος συμμετείχε στο Euro 2024. Λέγεται ότι πρόκειται για τον Αντραζ Σπόραρ, Σλοβένος ο οποίος αυτή την στιγμή αγωνίζεται στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό», αναφέρει στην ανάρτησή της στο X η Μεξικανή δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σπόραρ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι και το καλοκαίρι του 2026.

Πηγή: sport-fm.gr

