Ο Ρουί Βιτόρια πήρε την Κυριακή (03/11) την πρώτη του νίκη ως προπονητής του Παναθηναϊκού, στην επικράτηση των «πρασίνων» με σκορ 1-0 εκτός έδρας επί του Βόλου.

Δύο 24ωρα πριν το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην αναμέτρηση με την Τζουργκάρντεν στη Σουηδία (07/11), ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του από τις πρώτες του μέρες στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ικανοποιημένος με τις πρώτες μου ημέρες σε αυτόν τον φοβερό σύλλογο. Μεγάλη αφοσίωση από όλη την ομάδα στο πρώτο μας παιχνίδι και φανταστική υποστήριξη από τους οπαδούς μας.

Έχουμε μόλις φτάσει και μόνο μέσω της δυνατής ενότητας θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τους τρεις απαραίτητους βαθμούς για να αρχίσουμε αυτή τη νέα εποχή. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο να έχουμε την ίδια στάση και στο παιχνίδι της Πέμπτης. Τους υπολογίζουμε όλους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.