Τα δύο διλήμματα του Μεντιλίμπαρ ενόψει Ρέιντζερς

Μασούρας ή Βέλντε και Τσικίνιο ή Κωστούλας είναι τα διλήμματα που έχει ο Μεντιλίμπαρ για το αυριανό ματς του Ολυμπιακού με τη Ρέιντζερς

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρέιντζερς στο Καραϊσκάκη, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Leαgue.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φρόντισε αμέσως με τη λήξη του αγώνα με τον Πανσερραϊκό να σημάνει συναγερμό προς πάσα κατεύθυνση και περιμένει οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν αντίδραση, μετά την εικόνα που είχαν στο προηγούμενο παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Ισπανός προπονητής έχει δουλέψει πολύ στην ανάλυση της αναμέτρησης με τους Σκωτσέζους και έχει εξηγήσει αρκετά πράγματα στους ποδοσφαιριστές του για τους προσεχείς αντιπάλους της ομάδας.

Αν ο Κοστίνια ξεκινήσει στα δεξιά της άμυνας, τότε ως δεξί εξτρέμ θα ξεκινήσει ο Ροντινέι. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ζέλσον Μάρτινς θα παίξει ως αριστερό εξτρέμ και θα δούμε τι θα γίνει με τους Βέλντε ή Μασούρα.
Από εκεί και πέρα, την «ερυθρόλευκη» εστία θα υπερασπιστεί ο Τζολάκης, με το δίδυμο στα στόπερ να παραμένει μεταξύ των Κάρμο και Ρέτσου.

Ο Έσε θα είναι στα χαφ, μαζί με τον Μουζακίτη και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ο Τσικίνιο ή ο Κωστούλας, ο οποίος μπορεί να πάρει το ρόλο του «κρυφού φορ».

Πηγή: sport-fm.gr

