Οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων για Ουγγαρία

Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε 23 ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ελπίδων για το φιλικό κόντρα στην Ουγγαρία την επόμενη Τρίτη στις Σέρρες.

Εθνική Ελπίδων: Οι κλήσεις για Ουγγαρία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 23 παίκτες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τη φιλική αναμέτρηση στις Σέρρες την επόμενη Τρίτη στις 16:00.

Αναλυτικά, οι κλήσεις:



Τερματοφύλακες: Δημήτρης Μοναστηρλής, Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Ισίδωρος Κουτσίδης, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Λευτέρης Τασιούρας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Μάριος Σινανάι, Νίκος Δεληγιάννης

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Γιάννης Αποστολάκης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Βίκτορ Ρουμιάντσεφ

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Λάμπρος Σμυρλής, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κυριόπουλος
