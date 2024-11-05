Εθνική Ελπίδων: Οι κλήσεις για Ουγγαρία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 23 παίκτες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τη φιλική αναμέτρηση στις Σέρρες την επόμενη Τρίτη στις 16:00.
Αναλυτικά, οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Δημήτρης Μοναστηρλής, Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Ισίδωρος Κουτσίδης, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Λευτέρης Τασιούρας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Μάριος Σινανάι, Νίκος Δεληγιάννης
Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Γιάννης Αποστολάκης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Βίκτορ Ρουμιάντσεφ
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Λάμπρος Σμυρλής, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κυριόπουλος
Πηγή: sport-fm.gr
