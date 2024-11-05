Εθνική Ελπίδων: Οι κλήσεις για Ουγγαρία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 23 παίκτες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τη φιλική αναμέτρηση στις Σέρρες την επόμενη Τρίτη στις 16:00.



Αναλυτικά, οι κλήσεις:

Δημήτρης Μοναστηρλής, Νίκος Μπότης, Σπύρος ΑγγελίδηςΑλέξιος Καλογερόπουλος, Ισίδωρος Κουτσίδης, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Λευτέρης Τασιούρας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Μάριος Σινανάι, Νίκος ΔεληγιάννηςΘεοφάνης Μπακούλας, Γιάννης Αποστολάκης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Βίκτορ ΡουμιάντσεφΓιώργος Κούτσιας, Λάμπρος Σμυρλής, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κυριόπουλος

