«Το λιοντάρι δραπέτευσε»: Με Λεσόρ στη 12άδα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Παναθηναϊκός - Δείτε βίντεο

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε ο Ματίας Λεσόρ - «Η αναμονή τελείωσε - Το λιοντάρι δραπέτευσε» αναφέρει η ΚΑΕ

Παναθηναϊκός: Με Λεσόρ στη 12άδα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ματίας Λεσόρ, η επιστροφή! Ο Γάλλος σέντερ βρίσκεται στη 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για τον ημιτελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στη Φενέρμπατχτσε. Πρόκειται για το come back του 29χρονου άσου μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο σε αναμέτρηση με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ.

Η αποστολή: Παναθηναϊκός AKTOR: Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Σλούκας, Όσμαν, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γκάμπριελ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Μάλιστα, ο Χρήστος Σερέλης δεν απέκλεισε σε δηλώσεις που έκανε στη Nova το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί 4-5 λεπτά ο διεθνής ψηλός του «τριφυλλιού» κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

«Η αναμονή τελείωσε - Το λιοντάρι δραπέτευσε» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ σε βίντεο που ανήρτησε. 

