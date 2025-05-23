Βαλβέρδε: Ανανέωσε και επίσημα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα θα δουλέψει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον έμπειρο τεχνικό μέχρι το 2026.



Ο «τσινγκούρι» θα καθοδηγήσει έτσι την ομάδα στη league phase του Champions League τη νέα σεζόν, έχοντας οδηγήσει την Αθλέτικ στην τέταρτη θέση στη φετινή La Liga αλλά και στα ημιτελικά του Europa.



Αυτή είναι η τρίτη θητεία του 61χρονου προπονητή στον σύλλογο, στον οποίον επέστρεψε το 2022 και έχει κατακτήσει μέχρι τώρα ένα Κύπελλο.

