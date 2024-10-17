Μια ακόμη σημαντική προσφορά από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως ανακοινώθηκε και μετά από σχετική απόφαση της διοίκησης, όποιος φίλαθλος αγοράσει εισιτήριο για την αναμέτρηση της επόμενης Πέμπτης (24/10, 19:45) με την Τσέλσι για το Conference League, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει πρόσκληση για την αναμέτρηση με τον Άρη, που ακολουθεί τρεις μέρες μετά επίσης στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα (27/10, 20:30)

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση της διοίκησης και ως ένδειξη αναγνώρισης για τη στήριξή σας όσοι αγοράσουν εισιτήριο για την αναμέτρηση της Πέμπτης (24/10,19:45) κόντρα στην Chelsea, θα μπορούν να εξαργυρώσουν το εισιτήριο του αγώνα αυτού με μια πρόσκληση για το παιχνίδι πρωταθλήματος Παναθηναϊκός – Άρης, αρκεί να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό του εισιτηρίου του GΟV WALLET.

Γεμίζουμε το γήπεδο, στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προσπάθεια του Παναθηναϊκού μας.

