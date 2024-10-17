Μάικλ Τζόρνταν: Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του πατέρα του

Νέα δεδομένα προκύπτουν για μια υπόθεση του… περασμένου αιώνα που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο δικαστής που είχε καταδικάσει σε ισόβια τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του πατέρα του Μάικλ Τζόρνταν το 1993, τώρα ζητεί την απελευθέρωσή του, καθώς θεωρεί πως προέκυψαν στοιχεία!



Ο πατέρας του θρύλου του ΝΒΑ, Τζέιμς Τζόρνταν, είχε δολοφονηθεί στο αυτοκίνητό του, όπου κοιμόταν, στις 23 Ιουλίου 1993. Η τραγωδία αυτή είχε κλονίσει τον «Air» και είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην προσωρινή-όπως αποδείχτηκε-αποχώρησή του από το μπάσκετ. Οι αρχές είχαν κρίνει ως ένοχο τον 18χρονο τότε Ντάνιελ Γκριν αποδίδοντάς του ως κίνητρο τη ληστεία, με τον νεαρό να καταδικάζεται σε ισόβια και να παραμένει μέχρι και σήμερα στην φυλακή.

, που το 1996 προέδρευε στη δίκη και πλέον έχει αποσυρθεί, επέστρεψε στο προσκήνιο σχεδόν 30 χρόνια μετά εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν έχει καταδικαστεί για το έγκλημα ο σωστός άνθρωπος. Ο συνταξιούχος, πλέον, δικαστικός κατέθεσε ήδηαναφέροντας πως στη δίκη παραλήφθηκαν στοιχεία από τον ιατροδικαστικό έλεγχο., καθώς οι εξετάσεις αίματος από τον τόπο του εγκλήματος βγήκαν αρνητικές ή όχι σαφείς.Η πλευρά του φερόμενου ως δολοφόνου, που πλέον είναι 49 ετών, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του δικαστή Γουίκς. «Είμαι ευγνώμων, η κίνησή του δείχνει πολλά για αυτή την υπόθεση», σχολίασε ο ίδιος στο TMZ.

