Παναθηναϊκός: Αποφασίζει για τη σύνθεση με ΟΦΗ ο Αλόνσο

Αντίστροφα για τη δύσκολη όσο και κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο μετρά ο Παναθηναϊκός. Η προετοιμασία έγινε μετ’ εμποδίων, αρχικά λόγω της τραγικής είδησης του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ που επισκίασε μοιραία τα πάντα και στη συνέχεια λόγω των πολλών απουσιών, διεθνών και τραυματιών.



Χθες επέστρεψαν στο Κορωπί για προπόνηση οι Μπακασέτας, Βαγιαννίδης, Σπόραρ, Τσέριν και Ίνγκασον, ενώ αναμένονται οι Ουναΐ, Πελίστρι και Μαξίμοβιτς, που θα έχουν μόνο 1-2 καλές προπονήσεις με την ομάδα στα πόδια τους πριν τον αγώνα της Κρήτης.

επανήλθε χθες σε κανονικό ρυθμό προπόνησης, αλλά είναι πολύ πιθανό ο πιο έτοιμος αυτή τη στιγμήνα διατηρήσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Αντίθετα,. Για τη θέση του Έλληνα φορ, που ταλαιπωρείται από θλάση και θα χάσει και το ματς της επόμενης Πέμπτης με την Τσέλσι για το Europa League, ερίζουν, με τον Σλοβένο να έχει προβάδισμα στην ιεραρχία, ωστόσο να προέρχεται από τις χαμένες ευκαιρίες με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και από υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα.Ο Ντιέγκο Αλόνσο θα περιμένει να δει την κατάσταση όλων των παικτών στις προπονήσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου προτού πάρει τις αποφάσεις του για την ενδεκάδα. Η συνύπαρξη, που έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση με τις εθνικές τους ομάδες, δεν είναι απίθανη, ωστόσο το πιθανότερο είναι να παίξει από την αρχή ένας από τους δύο και όχι αμφότεροι.

