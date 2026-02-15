Παναθηναϊκός: Με αλλαγές η εντεκάδα κόντρα στη Λάρισα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet στο γήπεδο της Λεωφόρου, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Οι ”πράσινοι” θέλουν να πάρουν τη νίκη, ώστε να πλησιάσουν κι άλλο την πρώτη τετράδα, η είσοδος στην οποία αποτελεί αυτοσκοπός.

Γνωστή έγινε και η αποστολή για τον αγώνα. Σε αυτοί βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

