Λεβαδειακός: Πολλά παράπονα για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - Περιμένει την αντίδραση των αρμόδιων

Δυσαρέσκεια από τη διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Ολυμπιακό υπάρχει στις τάξεις του Λεβαδειακού, με τους Βοιωτούς να περιμένουν την αντίδραση των αρμόδιων

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

Ο Λεβαδειακός έδειξε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και πήρε σημαντικό βαθμό (0-0) κόντρα στον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις τάξεις των Βοιωτών, πάντως, υπάρχουν μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά, με αποκορύφωμα τη φάση της αποβολής του Άλεν Όζμπολτ, που ήρθε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 25 δευτερόλεπτα.

Στον Λεβαδειακό θεωρούν πως η δεύτερη κίτρινη στον Σλοβένο επιθετικό ήταν ανύπαρκτη, όμως ακόμη δεν έχουν σκοπό να σχολιάσουν κάτι επίσημα, καθώς αναμένουν την αντίδραση των αρμόδιων.

