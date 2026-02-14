Ο Λεβαδειακός έδειξε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και πήρε σημαντικό βαθμό (0-0) κόντρα στον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις τάξεις των Βοιωτών, πάντως, υπάρχουν μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά, με αποκορύφωμα τη φάση της αποβολής του Άλεν Όζμπολτ, που ήρθε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 25 δευτερόλεπτα.

Στον Λεβαδειακό θεωρούν πως η δεύτερη κίτρινη στον Σλοβένο επιθετικό ήταν ανύπαρκτη, όμως ακόμη δεν έχουν σκοπό να σχολιάσουν κάτι επίσημα, καθώς αναμένουν την αντίδραση των αρμόδιων.

