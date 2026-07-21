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Δεύτερο στην ιστορία σε μέσο όρο θεατών το Μουντιάλ του 2026 – Το ρεκόρ που άντεξε από το 1994

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με πρωταθλήτρια την Ισπανία και κατέγραψε τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο θεατών ανά αγώνα στην ιστορία της διοργάνωσης

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Μουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου και με εντυπωσιακές επιδόσεις στις εξέδρες. Η διοργάνωση που φιλοξενήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά συγκέντρωσε συνολικά 6.810.966 θεατές σε 104 αγώνες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνολική προσέλευση στην ιστορία του θεσμού.

Σε επίπεδο μέσου όρου ανά αναμέτρηση, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κατέλαβε τη δεύτερη θέση όλων των εποχών, με 65.490 θεατές. Η μοναδική διοργάνωση που παραμένει ψηλότερα είναι εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994, όταν ο μέσος όρος είχε φτάσει τους 68.991 φιλάθλους σε 52 παιχνίδια.

Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 με 53.592 θεατές ανά αγώνα, ενώ ακολουθούν το Κατάρ το 2022 με 53.191 και η Γερμανία το 2006 με 52.491. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη μεγάλη διαφορά που παρουσίασε η φετινή διοργάνωση σε σύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα τουρνουά.

Η μεγαλύτερη προσέλευση του Μουντιάλ 2026 σημειώθηκε στο ιστορικό «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού, με 80.824 θεατές. Παρά τον εντυπωσιακό αριθμό, το απόλυτο ρεκόρ ενός αγώνα παραμένει εκείνο του 1950 στο «Μαρακανά», όταν είχαν καταγραφεί 173.850 θεατές στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη.

Η επέκταση του τουρνουά στις 48 ομάδες και στους 104 αγώνες οδήγησε σε μία πρωτοφανή συνολική προσέλευση, χωρίς να μειώσει σημαντικά τον μέσο όρο. Το Μουντιάλ 2026 δεν κατάφερε να ξεπεράσει την επίδοση του 1994, επιβεβαίωσε όμως ότι η Βόρεια Αμερική παραμένει μία από τις ισχυρότερες αγορές για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ισπανία Αργεντινή
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