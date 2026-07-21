Ολυμπιακός: «Μόνο 600.000 δολάρια η πρόταση της Ντουμπάι για Γουόκαπ»

Ο Νίκος Ζέρβας μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα τελευταία δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και το ενδιαφέρον της Ντουμπάι.

Όπως ανέφερε, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα πως η μοναδική πρόταση που έχει κατατεθεί από την Ντουμπάι για τον διεθνή γκαρντ ανέρχεται στις 600.000 δολάρια, καταβλητέα σε δύο δόσεις.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε άμεσα από τους «ερυθρόλευκους», καθώς δεν πλησιάζει καν τις οικονομικές απαιτήσεις τους.

«Ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα πως η μοναδική πρόταση που έχει από τη Ντουμπάι για τον Τόμας Γουόκαπ φτάνει τις 600.000 δολάρια, σε δύο δόσεις. Ούτε καν 1 εκατ. δολάρια και φυσικά απορρίφθηκε. Τον περιμένουν στην προετοιμασία και είμαστε εν αναμονή των όποιων εξελίξεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ζέρβας πρόσθεσε πως το κεφάλαιο της Ντουμπάι φαίνεται να κλείνει οριστικά, αφού η ομάδα δεν προτίθεται να συνεχίσει την υπόθεση με τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα.

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να υπολογίζει κανονικά τον Γουόκαπ και επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ, προσφέροντάς του μάλιστα αυξημένες αποδοχές. Ωστόσο, οι χειρισμοί από την πλευρά του παίκτη φαίνεται πως έχουν καθυστερήσει τις εξελίξεις.

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