Ημιτελικός FIBA Europe Cup: Ψυχρολουσία για ΠΑΟΚ στο τέλος, έχασε με 89-88 από τη Σολέ

Πάλεψε σαν... λιοντάρι στην κατάμεστη και φλεγόμενη Πυλαία, ωστόσο, μετά από 40 λεπτά μεγάλης μάχης κόντρα στην πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, Σολέ, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 89-88 από ένα καλάθι ενός... πρώην στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.

Οι Θεσσαλονικείς κοίταξαν στα μάτια την πολύ δυνατή ομάδα του Φαμπρίς Λεφρανσουά, δείχνοντας πως αυτή η ομάδα με λίγο ακόμα προσοχή και πάθος μπορεί να κάνει την υπέρβαση στη Γαλλία την ερχόμενη Τετάρτη (02/04, 21:00) και να πάρει τη νίκη που θα τους στείλει στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Θυμίζουμε πως σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ με έναν πόντο τότε το ματς θα οδηγηθεί στην παράταση, ενώ, με 2 πόντους και άνω, ο «δικέφαλος του βορρά» θα προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο συγκιντηικός Ρέινολντς με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, με τον Αμερικανό ωστόσο να χάνει ένα δύσκολο σουτ νίκης σε νεκρό χρόνο. Από κοντά κινήθηκαν και οι Κρούζερ (16π.), Μπάρτλεϊ (13π.) και Χέντερσον (12π.).

Για τους Γάλλους, απόλυτος πρωταγωνιστής που έκρινε το αποτέλεσμα ήταν ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ, Τζαμούνι ΜακΝίς με το κάρφωμα στα 0,9'' πριν το τέλος, με τον Αγιαγί να ολοκληρώνει το ματς με 26 πόντους και μόλις ένα χαμένο σουτ (11/12 εντός πεδιάς).

Το ματς:

Η κρισιμότητα αλλά και το διακύβευμα του αγώνα, ήταν τόσο μεγάλο που αμφότερες οι ομάδες μπήκαν αρκετά προσεκτικά και διστακτικά στο ματς. Το πρώτο καλάθι του αγώνα πέτυχε ο Μπάρτλεϊ με δύσκολο λέι απ για να ακολουθήσει ένα γρήγορο7-0 της Σολέ στο 2λεπτο, χάρη στα μαζεμένα επιθετικά της ριμπάουντ. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση και άκρως εντυπωσιακή. Παίζοντας πιεστική άμυνα και έχοντας καλή κυκλοφορία και αποστάσεις στην επίθεση, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν ρυθμό και με μπροστάρη τον Μπάρτλεϊ που πέτυχε 8 πόντους, αλλά και την ευστοχία τους πίσω από τα 6,75μ. (3/6τρ.), έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους 12-0 για το 14-7 στο 6λεπτο!

Στη συνέχεια, οι Γάλλοι βρήκαν σκορ μετά από σχεδόν 4,5 λεπτά αγώνα, την ώρα όπου οι γηπεδούχοι έδειχναν να διατηρούν τον έλεγχο και το μομέντουμ του παιχνιδιού. Μάλιστα, οι παίκτες του Καντσελιέρι συνέχισαν να «πυροβολούν» πίσω από την γραμμή του τριπόντου, με τον Κρούζερ να πετυχαίνει δύο τρίποντα και τον Κατσίβελη άλλο ένα (6/11 στο δεκάλεπτο), κλείνοντας έτσι την πρώτη περίοδο στο +6 και το 25-19.

Αρκετά διαφορετικό το δεύτερο δεκάλεπτο, με τους φιλοξενούμενους να σφίγγουν την άμυνά τους και να οδηγούν τον ΠΑΟΚ σε τραβηγμένα σουτ υπό κακές προϋποθέσεις. Με τον Τζέραλντ Αγιαγί να βγαίνει μπροστά για τη Σολέ και να πετυχαίνει επτά διαδοχικούς πόντους και εννέα στο πρώτο πεντάλεπτο, οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 30-28, προτού ο Ρέινολντς μπει στην εξίσωση του αγώνα και με ένα δικό του γρήγορο 5-0 σερί, γράψει το 33-30 στο 16'.

Το σύνολο του Λεφρανσουά ωστόσο, είχε βρει ρυθμό επιθετικά και με τα τρία τρίποντα των Κάμπελ και Μέλβιν, προσπέρασε στο σκορ και έφτασε μέχρι και το +6 (36-42), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με το σκορ στο 47-40 με ένα τρελό buzzer beater τρίποντο με ταμπλό του Ντε Σόουζα.

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με τις δύο ομάδες να ξεδιπλώνουν στο παρκέ τις επιθετικές τους αρετές και να ανεβάζουν το σκορ. Παρά την υψηλή ευστοχία της Σολέ, ο ΠΑΟΚ είδε τους Κρούζερ και Ρέινολντς να πετυχαίνουν 6 και 5 πόντους αντίστοιχα για το 51-54 στο 24'! Μάλιστα, ένα λεπτό αργότερα, ο Κρούζερ με χουκ μείωσε στον πόντο (53-54), με το γκολ-φάουλ του Σμιθ να δίνει μια «ανάσα» στους Γάλλους, προτού το νέο τρίποντο του «δικεφάλου» από τον Χέντερσον, γράψει το 56-57 στο 26'.

Σε εκείνο το σημείο, οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλευόμενοι και τα πέντε ομαδικά φάουλ του ΠΑΟΚ, βρήκαν εύκολους πόντους, τόσο από την γραμμή των βολών, όσο και στο τρανζίσιον, με αποτέλεσμα στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου να ανεβάσουν λιγάκι το σκορ, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +6 και το 68-62.

Το θρίλερ συνεχίστηκε και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να δίνουν ομηρικές μάχες στο παρκέ της Πυλαίας! Χάρη στην τρομερή και πιεστική της άμυνα, αλλά και το πάθος που έβγαζε και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ο ΠΑΟΚ κατάφερε με πόντους των Ρέινολντς, Άπσον, Κρούζερ και Χέντερσον να ισοφαρίσει σε 70-70 στο 33'!

Η Σολέ δεν σάστισε από την επιστροφή των γηπεδούχων και με ένα γρήγορο 5-0 σερί έγραψε το 70-75 ένα λεπτό αργότερα, με τους «ασπρόμαυρους» να απαντούν με το ίδιο... νόμισμα και με 4 πόντους του Χέντερσον και 3 του Ρέινολντς να προηγείται με 77-75 στο 36'! Λίγο αργότερα, το τρίποντο του Κατσίβελη έγραψε το 81-78, με τους Γάλλους με μπροστάρη τον ΜακΝίς να παιρνούν εκ νέου μπροστά (83-85) στο 38'. Ακολούθησε ένα τεράστιο τρίποντο του Μπάρτλεϊ και δύο βολές του Άπσον για το 88-85 στα 80 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Στην επόμενη φάση, ο Αγιαγί με τον 26ο πόντο του έκανε το 88-87, με τον ΜακΝίς να σκοράρει με κάρφωμα στα 0,9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ρέινολντς πήρε την τελευταία επίθεση και αστόχησε, με τη Σολέ να παίρνει τη νίκη με το τελικό 89-88.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 40-47, 62-68, 88-89.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.