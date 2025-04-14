Κρίση ήταν και… πέρασε. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαλίκ Μπίσλεϊ είχαν αρπαχτεί τα ξημερώματα του Σαββάτου στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ, όταν ο δεύτερος δεν ανέχτηκε το πείραγμα του πρώτου μετά από μια τάπα που δέχτηκε.

Όμως οι δυο τους συμφιλιώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, στη νέα αναμέτρηση των δύο ομάδων, αυτή τη φορά στο Μιλγουόκι. Οι δύο πρώην συμπαίκτες αγκαλιάστηκαν, χαμογελούσαν και οι δύο και φαίνεται πως ό,τι συνέβη ήταν αποτέλεσμα της έντασης του αγώνα.

All love between Giannis and Beas. 😂 pic.twitter.com/FR0TMQxKfe — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 13, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.