Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφιλιώθηκαν Αντετοκούνμπο και Μπίσλεϊ - Αγκαλιές και χαμόγελα

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαλίκ Μπίσλεϊ αποκατέστησαν τη σχέση τους

Αντετοκούνμπο Μπίσλεϊ

Κρίση ήταν και… πέρασε. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαλίκ Μπίσλεϊ είχαν αρπαχτεί τα ξημερώματα του Σαββάτου στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ, όταν ο δεύτερος δεν ανέχτηκε το πείραγμα του πρώτου μετά από μια τάπα που δέχτηκε.

Όμως οι δυο τους συμφιλιώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, στη νέα αναμέτρηση των δύο ομάδων, αυτή τη φορά στο Μιλγουόκι. Οι δύο πρώην συμπαίκτες αγκαλιάστηκαν, χαμογελούσαν και οι δύο και φαίνεται πως ό,τι συνέβη ήταν αποτέλεσμα της έντασης του αγώνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark