Ο Ολυμπιακός έκλεισε τις εκκρεμότητες εντός γηπέδου απέναντι στον Asteras AKTOR και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς ντέρμπι, με φόντο τον Παναθηναϊκό, αλλά και μια κρίσιμη ημέρα στα μεταγραφικά και τη λίστα της UEFA.

Η νίκη επί των Αρκάδων για την 17η εξ αναβολής αγωνιστική ήρθε ακριβώς όπως τη σχεδίασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γρήγορος ρυθμός, έλεγχος από νωρίς και διαχείριση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας. Οι αλλαγές των Ζέλσον, Εσε, Ποντένσε και Ταρέμι έδωσαν τις απαραίτητες ανάσες, δείχνοντας ότι το τεχνικό επιτελείο έχει το βλέμμα στραμμένο στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Χωρίς χρόνο για χαλάρωση, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο μεγάλο παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι που έρχεται σε κομβικό σημείο της σεζόν και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά.

Σε επίπεδο μεταγραφών, το κλίμα που βγαίνει από το περιβάλλον της ομάδας είναι ξεκάθαρο: αν δεν προκύψει κάποια μεγάλη ανατροπή της τελευταίας στιγμής, δύσκολα θα υπάρξει νέα προσθήκη. Ο Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται ικανοποιημένος από το ρόστερ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αποκλείεται μια κίνηση ανάγκης, εφόσον παρουσιαστεί ευκαιρία.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στο θέμα του στόπερ, με διάφορα ονόματα να έχουν πέσει στο τραπέζι, ενώ για τον τερματοφύλακα οι πληροφορίες επιμένουν ότι η αγορά αφορά περισσότερο το καλοκαίρι. Τα ονόματα των Μίστα και Μπερνάρντο ακούγονται, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι άμεσο.

Σήμερα, εν τω μεταξύ, είναι η τελευταία ημέρα για τις αλλαγές στη λίστα της UEFA και ο Ολυμπιακός έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις. Οι Κλέιτον και Αντρέ Λουίς παίρνουν τις θέσεις των Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, που αποχώρησαν ως δανεικοί για Λιόν και Πάρμα αντίστοιχα.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει και το τοπίο γύρω από τον Νίκο Αθανασίου, με τον Λεβαδειακό να πιέζει για την απόκτησή του, κάτι που ενδέχεται να ανοίξει δρόμο για εξελίξεις το καλοκαίρι στο αριστερό άκρο της άμυνας.

