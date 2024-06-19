Στην Ελβετία είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων στον Παναθηναϊκό σήμερα (18/06), καθώς στις 2 το μεσημέρι θα προκύψει ο αντίπαλος στον β’ προκριματικό γύρο του φετινού Europa League.



Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έδωσε στους «πράσινους» τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το έτερο «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο της Ελλάδας, πίσω φυσικά από αυτό του πρωταθλητή ΠΑΟΚ.



Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα μπει στην κληρωτίδα, έχοντας 6,305 βαθμούς και στόχο να κάνει τρεις διαδοχικές προκρίσεις, προκειμένου να είναι ανάμεσα στις 36 ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στην League Phase που θα λανσάρει από φέτος η UEFA.



Θυμίζουμε, δε, ότι, λόγω του «καλού» εισιτηρίου, το «τριφύλλι» μπορεί να… αντέξει έναν αποκλεισμό σε κάποιον προκριματικό γύρο, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα «υποβιβαστεί» στο Europa Conference League…



Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του είναι οι:

Άγιαξ (Ολλανδία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Μόλντε (Νορβηγία)

Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) - Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Ριέκα (Κροατία)

Τράμπζονσπορ (Τουρκία)

Σερκλ Μπριζ (Βέλγιο)

Νικητής Μπότεβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία) - Μάριμπορ (Σλοβενία)



Από εκεί και πέρα, η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την αντίπαλο πουν θα προκύψει έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (25/7) και η ρεβάνς για την 1η Αυγούστου.



Αν η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, τότε θα παίξει το πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου το διήμερο 8-9 Αυγούστου και το δεύτερο στις 15 του ίδιου μήνα.



Ενώ σε ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League. τότε θα αγωνιστούν στις 22-23 και στις 29-30 Αυγούστου με έπαθλο ένα «εισιτήριο» της φάσης των ομίλων.



Με την κλήρωση, με… πράσινο ενδιαφέρον, στην πρώτη περίπτωση να διεξάγεται στις 22 Ιουνίου και στην δεύτερη στις 5 Αυγούστου.

