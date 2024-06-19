18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ξεκίνημα με το δεξί αλλά και με... μπόλικο άγχος για την Πορτογαλία που γλίτωσε την γκέλα στο 90'+2'!



Οι Ίβηρες επικράτησαν 2-1 της Τσεχίας και μάλιστα με ανατροπή, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική των ομίλων του Euro 2024 και συγκεκριμένα του 6ου.



Σ' ένα ματς στο οποίο η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήταν εμφανώς ανώτερη δημιουργώντας αρκετές σημαντικές ευκαιρίες, ταυτόχρονα όμως και πολύ αναποτελεσματική. Κάτι που αξιοποίησαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι ανοίγοντας το σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, με τη σουτάρα του Πρόβοντ στο 62'.



Ωστόσο, η Πορτογαλία δεν τα παράτησε και δικαιώθηκε, έστω και στο φινάλε. Αρχικά, είχε ισοφαρίσει στο 69' χάρη στο αυτογκόλ του Χράνατς. Αφού, λοιπόν, είδε να της ακυρώνεται τέρμα του Ζότα στο 87' για οφσάιντ στον Ρονάλντο, στο 90'+2' δύο εκ των αλλαγών της -Νέτο και Κονσεϊσάο- συνδυάστηκαν (φάση που φέρει εκ νέου ευθύνη ο Χράνατς), με τον δεύτερο να τη λυτρώνει για το τελικό 2-1.



Έτσι, έπιασε την Τουρκία στους τρεις βαθμούς. Οι δύο ομάδες, δε, θα κοντραριστούν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής το Σάββατο (22/6, 19:00). Την ίδια μέρα, στις 16:00, θα παίξουν οι Τσεχία και Γεωργία που συνεχίζουν χωρίς πόντο.



Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο άρχισε βασικός και έφτασε τις 6 παρουσίες σε ξεχωριστά Euro, όντας πρώτος σε εμφανίσεις (26). Παράλληλα, είναι ο τρίτος γηραιότερος ποδοσφαιριστής που παίζει σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με πρώτο τον συμπαίκτη του και απόψε, Πέπε.



Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο φετινό Euro. Επίσης, στο ίδιο διάστημα η Πορτογαλία ολοκλήρωσε 368 πάσες, αριθμό ρεκόρ για πρώτο ημίχρονο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από το 1980.



Τέλος, να σημειωθεί ότι η πρώτη αγωνιστική των ομίλων ολοκληρώθηκε με 33 γκολ από 33 ξεχωριστούς σκόρερ! Φυσικά, υπολογίζονται και τα αυτογκόλ των Ρίντιγκερ, Βέμπερ και Χράνατς.





Το ματς:



Η Πορτογαλία ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκινήμα, ούσα αρκετά επιθετική. Κυκλοφορούσε την μπάλα, έψαχνε διαδρόμους και άρχισε να φτιάχνει και τις πρώτες της φάσεις.



Αρκετά δραστήριος ο Λεάο, ο οποίος στο 8' ύψωσε στον Ρονάλντο, η κεφαλιά του οποίου πέρασε άουτ. Οι Ίβηρες συνέχιζαν να πιέζουν. Στο 19' έφτιαξαν φάση διαρκείας, στο 24' το φιλόδοξο δυνατό μακρινό σουτ του Μπρούνο Φερνάντες κόντραρε περνώντας κόρνερ, ενώ στο 26' ο Λεάο δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή μετά την επικίνδυνη διαγώνια μπαλιά του Φερνάντες.



Η Πορτογαλία συνέχισε να έχει συντριπτικά υπέρ της την κατοχή της μπάλας. Νέες μεγάλες φάσεις για την ομάδα του Μαρτίνεθ, στο 32' διπλή, αρχικά με εντυπωσιακό «στοπ» του Στάνεκ σε τετ-α-τετ με τον Ρονάλντο, για να μπλοκάρει εν συνεχεία και το μακρινό σουτ του Βιτίνια. Ενώ, στο 34', ο Βιτίνια δεν πρόλαβε να σουτάρει, αφού πρώτα τον βρήκε ο Ρονάλντο με ωραίο τακουνάκι.



Την ίδια ώρα ελάχιστες οι προϋποθέσεις που δημιουργούσε η Τσεχία, με τον Σικ στο 38' να μην προλαβαίνει να πιάσει την κεφαλιά. Η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο ήταν εκ νέου στην Πορτογαλία, με τον Στάνεκ να συνεχίζει τις αποκρούσεις, αυτή τη φορά στο σουτ του Ρονάλντο και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα χωρίς σκορ.



Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Το σκηνικό ίδιο, με τους Ίβηρες να έχουν την κατοχή και να δημιουργούν εκ νέου πολλές ευκαιρίες. Στο 55' η κεφαλιά του Ρονάλντο πήγαινε μέσα, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Χόλες, στο 58' ο αρχηγός των Πορτογάλων εκτέλεσε απευθείας φάουλ από πολύ καλή θέση, με τον Στάνεκ να μπλοκάρει, ενώ στο 59' ο Χράνας έκοψε με τακλινάρα το επικίνδυνο γύρισμα του Μπερνάρντο Σίλβα.



Κόντρα, λοιπόν, στη ροή του αγώνα, η Τσεχία ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ (0-1) στο 62'. Φάση διαρκείας για τους Τσέχους, με την μπάλα να φτάνει στο όριο της περιοχής, όπου ο χαφ της Σλάβια Πράγας έπιασε μονοκόμματη φαλτσαριστή σουτάρα στέλντοντάς τη στο απέναντι κάθετο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα!



Σχετικά άμεση η απάντηση για την Πορτογαλια, η οποία -έστω και με δόση τύχης- έφερε το ματς στα ίσα (1-1) στο 69': Κεφαλιά του Νούνο Μέντες από το πίσω δοκάρι, έπεσε και απέκρουσε ο Στάνεκ, με την μπάλα όμως να κοντράρει στον Χράνατς για να καταλήξει στα δίχτυα.



Το παιχνίδι πλέον είχε μπει στην τελική του ευθεία, με την Πορτογαλία να χάνει ευκαιρίες, ενώ η Τσεχία είχε μια σημαντική διπλή στιγμή στο 81' με Σέβτσικ και Σούτσεκ.



Για να φτάσουμε στο 87', όταν οι Ίβηρες βρήκαν δίχτυα, με το γκολ του Ζότα όμως να ακυρώνεται για οφσάιντ στον Ρονάλντο: Σέντρα του Κανσέλο στο δεύτερο δοκάρι, ο άσος της Αλ-Νασρ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά, με τον Ζότα να πιάνει δεύτερη παίρνοντας το «ριμπάουντ», για να σκοράρει από κοντά.



Παρά την ψυχρολουσία, η Πορτογαλία δεν τα παράτησε ούτε σε εκείνο το σημείο. Αντίθετα, με την ώθηση των αλλαγών της πέτυχε το γκολ που τελικά μέτρησε, στο 90'+2': Ωραία ενέργεια του Νέτο, έκανε τη σέντρα από αριστερά, με τον Χράνατς να μη διώχνει πειστικά και τον Κονσεϊσάο να λυτρώνει την Πορτογαλία με κοντινό τελείωμα! Ο γιος του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, μάλιστα, έβγαλε και τη φανέλα του κατά τον έξαλλο (αλλά και δικαιολογημένο) πανηγυρισμό του, αντικρίζοντας εν συνεχεία την κίτρινη κάρτα. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, καθώς ο Λινγκρ στο 90'+4' και αστόχησε και ήταν εξάλλου σε θέση οφσάιντ.



MVP: Αναπόφευκτα η διάκριση θα πάει στη «χρυσή» αλλαγή Φραντσίτσκο Κονσεϊσάο! Τρομερό ματς έκανε και ο Βιτίνια βέβαια.





Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα – Νταλότ (63' Ινάσιο), Πέπε, Ρούμπεν Ντίας – Κανσέλο (90' Σεμέδο), Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια (90' Κονσεϊσάο), Νούνο Μέντες (90΄Νέτο) – Ρονάλντο, Λεάο (63' Ντιόγκο Ζότα).



Τσεχία (Ιβάν Χάσεκ): Στάνεκ – Χόλες (90'+3' Τσόρι), Χράνατς, Κρέιτσι – Τσούφαλ, Σουλτς (79' Σέβτσικ), Σούτσεκ, Πρόβοντ (79' Μπάρακ), Ντούντερα – Σικ (61' Τσίτιλ), Κούχτα (60' Λινγκρ).



Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα.

