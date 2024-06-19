Σε ρυθμούς προετοιμασίας, αλλά και ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπαίνει πλέον ο Παναθηναϊκός, αφού την Τετάρτη (19/6) θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις του «τριφυλλιού» στο Κορωπί, ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα γίνει και γνωστός ο αντίπαλος των «πρασίνων» στον β' προκριματικό του Europa League.

Ο Τάσος Νικολογιάννης μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 υπενθύμισε αρχικά ότι νωρίς το πρωί θα γίνουν γνωστά τα υπογκρούπ από τα οποία θα βγει η αντίπαλος του «τριφυλλιού», ενώ στη συνέχεια στάθηκε στα μεταγραφικά.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος ρεπόρτερ, υπογράμμισε ότι το δημοσίευμα του Γερμανού δημοσιογράφου του Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, περί Γιαννούλη και Άουγκσμπουργκ, δεν επιβεβαιώνεται, αφού ο ίδιος ο γερμανικός σύλλογος δεν έχει προσεγγίσει τον Έλληνα μπακ, με τις οριστικές εξελίξεις για το τριφύλλι να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Αναφορικά με την υπόθεση της απόκτησης του Ντραγκόφσκι εκτίμησε ότι θα υπάρξουν εξέλιξεις ως το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας μάλιστα ότι αν η Σπέτσια τραβήξει την υπόθεση ο Παναθηναϊκός, παρά τη συμφωνία με τον παίκτη δεν αποκλείεται να στραφεί σε άλλη περίπτωση.

