Τα… χρόνια πολλά του Παναθηναϊκού στον Ντραγκόφσκι: «Ασφαλή χέρια, κρύα νεύρα, μεγάλη καρδιά»

Γενέθλια έχει σήμερα ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να κλείνει τα 28 χρόνια και ο Παναθηναϊκός τού ευχήθηκε με τον καλύτερο τρόπο

Ντραγκόφσκι

Σήμερα 19 Αυγούστου, ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι κλείνει τα 28 χρόνια ζωής, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να έχει τα γενέθλια του.

Ο Ντραγκόφσκι αποτελεί έναν από τους ξεκάθαρους διακριθέντες των «πράσινων» στο ξεκίνημα της χρονιάς, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, εκεί όπου με σπουδαίες επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, έστειλε τον Παναθηναϊκό στα play off του Europa League.

Το «τριφύλλι» θέλησε να ευχηθεί στον ποδοσφαιριστή του, τονίζοντας τη μεγάλη του καρδιά, τα κρύα νεύρα, αλλά και τα σταθερά του χέρια.

