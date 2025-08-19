Σήμερα 19 Αυγούστου, ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι κλείνει τα 28 χρόνια ζωής, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να έχει τα γενέθλια του.

Ο Ντραγκόφσκι αποτελεί έναν από τους ξεκάθαρους διακριθέντες των «πράσινων» στο ξεκίνημα της χρονιάς, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, εκεί όπου με σπουδαίες επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, έστειλε τον Παναθηναϊκό στα play off του Europa League.

Το «τριφύλλι» θέλησε να ευχηθεί στον ποδοσφαιριστή του, τονίζοντας τη μεγάλη του καρδιά, τα κρύα νεύρα, αλλά και τα σταθερά του χέρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.