Μπαρτζώκας: «Η ομάδα είναι στα… κόκκινα τόσους μήνες, δεν ανησυχώ»

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:



Για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στους διαθέσιμους παίκτες σε σχέση με το προηγούμενο ματς:

“Διαθέσιμοι θα είναι οι ίδιοι με εχθές και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές”.“Κι εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά χρόνια μαθαίνουμε ακόμα την ανθρώπινη ψυχολογία, τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Καταρχάς, όπως υποστηρίζω από την αρχή της χρονιάς, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.Η Βιλερμπάν προερχόταν από επτά διαδοχικές ήττες, αλλά είναι σε καλή κατάσταση, είχε μεγάλο κίνητρο να μας κερδίσει χθες και αυτό φάνηκε στο πώς πήγαιναν σε όλες τις διεκδικήσεις, έδειχναν ότι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο από εμάς. Αυτό δικαιολογείται; Κατά τη γνώμη μου, όχι. Αλλά έχουμε πιέσει την ομάδα, είναι στα “κόκκινα” τόσους μήνες, με τόσες απουσίες και τραυματισμούς, μπορείς να το εξηγήσεις.Δεν το δικαιολογείς, αλλά το εξηγείς. Εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι, αυτό ίσως υπάρχει στο μυαλό αρκετού κόσμου γύρω από την ομάδα, αλλά δεν είναι δεδομένη η πρωτιά. Θα έρθει αν κάνουμε το 3/3. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παίξουμε καλά αύριο και να κερδίσουμε, απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι στα πλέι οφ και πιθανότατα με πλεονέκτημα έδρας. Οπότε καλό είναι να παίξουμε καλύτερα, να κερδίσουμε, γιατί κάναμε δύο παιχνίδια που δεν είναι για το επίπεδό μας”.“Θα ήθελα να τερματίσουμε πρώτοι γιατί νομίζω το αξίζουμε με βάση το μπάσκετ που έχουμε παίξει όλη τη χρονιά, από εκεί και πέρα όλοι οι αντίπαλοι διεκδικούν όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα. Σε ένα μήνα δεν ξέρεις τι θα συμβεί, πώς θα είναι τα πράγματα, πώς θα παίξεις”.“Ο Βασίλης έχει ξαναγυρίσει εδώ, σαν αντίπαλος, με το Περιστέρι και τώρα είναι σε μια πολύ δυνατή, ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρωλίγκα και τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά κατά τη γνώμη μου. Όλοι θα χαρούν που θα τον δουν εδώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι η δική μου δουλειά τελειώνει εκεί, καλώς ή κακώς είναι αντίπαλός μας και πρέπει να κερδίσουμε”.“Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση των ομάδων, αλλά η Βιλερμπάν κέρδισε πριν από 2 ημέρες τη Μονακό, έξω. Όλα αυτή τη στιγμή είναι θέμα προσέγγισης, μέρας, του πώς θα σουτάρεις τη μπάλα.Εχθές χάσαμε 9 λέι απ, είχαμε στο δίποντο το χαμηλότερο ποσοστό της χρονιάς και είχαμε 9/30 τρίποντα εκ των οποίων τα 10-12 τελείως ανοιχτά από καλούς σουτέρ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Κατά τη γνώμη μου το πώς σουτάρεις την μπάλα σε αυτό το επίπεδο, όπου οι άμυνες προστατεύουν καλά το “ζωγραφιστό” είναι πάντα σημαντικό”.“Δεν με ανησυχεί, γιατί έχουμε ένα μήνα να προετοιμαστούμε και έχουμε εμπειρία για το πώς θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει κανείς εδώ που παίζει για τον εαυτό του, όλοι καταλαβαίνουν ότι στην Ευρώπη έχει σημασία να κερδίζεις και όχι τα στατιστικά. Κανείς δεν θα θυμάται τα νούμερα, αλλά όλοι θα θυμούνται αν έχεις πάει Final Four ή αν έχεις κατακτήσει την EuroLeague, όλοι το ξέρουν εδώ αυτό”.

