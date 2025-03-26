Σε κυκλοφορία για ένα 48ωρο το Play Offs Pass του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τις τιμές των διαφορετικών πακέτων που μπορούν να προμηθευτούν οι οπαδοί του συλλόγου για τα εντός έδρας παιχνίδια των Play Offs της φετινής Stoiximan Super League.



Ο κόσμος των «πράσινων» μπορεί με μια κίνηση να εξασφαλίσει μια θέση στο ΟΑΚΑ και για τις αναμετρήσεις με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε προνομιακές τιμές, με το Play Offs Pass να διατίθεται μονάχα για ένα 48ωρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει στους φιλάθλους της ομάδας τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέση για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια των Play Offs του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με το προνομιακό Play Offs Pass!



Το συγκεκριμένο προνομιακό πακέτο θα είναι διαθέσιμο για ένα 48ωρο, από την Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 2 μ.μ. έως την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 2 μ.μ.



Όσοι επιλέξουν το Play Offs Pass θα εκμεταλλευτούν τα εξής προνόμια:

Με μία κίνηση διασφάλιση θέσης και στους τρεις εντός έδρας αγώνες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, δίχως να απαιτείται χρόνος αναμονής ανά παιχνίδι για την αγορά εισιτηρίου.



Εξοικονόμηση 10 ευρώ, αφού η ενίσχυση των 5 ευρώ προς τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό καταβάλλεται μία φορά αντί για τρεις.

Η επιλογή θέσης μπορεί να διαφέρει ανά αγώνα.



Μετά το πέρας της προθεσμίας για την αγορά του Play Offs Pass, θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ (Κυριακή 6 Απριλίου, 9.30 μ.μ.).



Θύρες Αξία Εισιτηρίου Play Offs Pass Τιμή Play-Offs Pass Όφελος ανά αγορά πακέτου

1/3/15/17/19 15 € 20 € 10 €

5/13/23 30 € 35 € 10 €

7&11 60 € 65 € 10 €

9 90 € 95 € 10 €

29 150 € 155 € 10 €

P1 435 € 440 € 10 €

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.