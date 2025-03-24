Πριμ 200.000 ευρώ από τον Ηλιόπουλο στην Εθνική

Προσωπικό πριμ στην Εθνική προτίθεται να δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος.



Μετά το θριαμβευτικό διπλό στη Σκωτία και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αποφάσισε να επιβραβεύσει κι εκείνος την ομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο καλεί την ΕΠΟ να τρέξει τις τυπικές διαδικασίες «και να μην υπάρξει κωλυσιεργία, όπως σε άλλες περιπτώσεις», ώστε να εκταμιευτεί άμεσα το ποσό.



«Η οικογένεια της ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ κ. Μάριος Ηλιόπουλος νιώθουν όπως όλη η φίλαθλη Ελλάδα περήφανοι για την σπουδαία εμφάνιση και την μεγάλη νίκη της Εθνικής μας Ομάδας στην Σκωτία και συγχαίρουν τους πρωταγωνιστές της.



Η γενικότερη πρόοδος του Ελληνικού Ποδοσφαίρου αποτελεί πάντα κεντρικό στόχο της ΑΕΚ. Οι επιτυχίες της Εθνικής ενισχύουν την εικόνα του διεθνώς και αξίζουν της μεγαλύτερης δυνατής επιβράβευσης.



Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, αποφάσισε να πριμοδοτήσει με το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος της Εθνικής μας, για την μεγάλη επιτυχία της ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League.



Τους ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χαρίσανε και εμπνεόμαστε από την ανάδειξη της αξίας του Ελληνικού στοιχείου, όπως και από το γεγονός ότι στο προσκήνιο εμφανίζεται η νέα γενιά του ποδόσφαιρου μας.



Αποτελεί και δικό μας βασικό στόχο η έμφαση στον νέο Έλληνα ποδοσφαιριστή και η ανάδειξη του μέσα από τις τάξεις της ομάδας μας, όπως τονίστηκε και στην πρώτη συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο του 2024 από την νέα ηγεσία της ομάδας μας.



Σε αυτό το πνεύμα από το προηγούμενο καλοκαίρι έγινε στην ΑΕΚ μια μεγάλη επένδυση στον υλικοτεχνικό τομέα στην Ακαδημία μας στην επέκταση των εγκαταστάσεων μας και συνεχίζεται πλέον και στο οργανωτικό κομμάτι. Η ΑΕΚ μέσα από αυτή την μεγάλη επένδυση θα βρεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.



Τέλος, ζητάμε από την ΕΠΟ να ολοκληρώσει το αργότερο ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να μην υπάρξει κωλυσιεργία, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Κι αυτό για να είναι δυνατό να γίνει η εκταμίευση του ποσού του πριμ, το αργότατο μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

