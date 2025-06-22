Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το πρότζεκτ με Μπράουν που δεν βγήκε και η σύγκριση με αυτόν της Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός πριν από ένα χρόνο έκανε... all in για τον γκαρντ με το ισπανικό διαβατήριο, αλλά η μεταγραφή δεν του βγήκε  

Μπράουν

Ο μεταγρφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, με το Τριφύλλι να έχει ήδη κλείσει δύο γκαρντ. Ο λόγος για τον κορυφαίο δημιουργό της Ευρώπης, αλλά και δεινό εκτελεστή Τι Τζέι Σορτς και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Οι «πράσινοι» έτρεξαν γρήγορα για να ενισχυθούν σε αυτές τις θέσεις, καθώς το πρότζεκτ με τον Λορέντζο Μπράουν δεν βγήκε.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark