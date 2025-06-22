Παναθηναϊκός: Το πρότζεκτ με Μπράουν που δεν βγήκε και η σύγκριση με αυτόν της Μακάμπι

Ο μεταγρφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, με το Τριφύλλι να έχει ήδη κλείσει δύο γκαρντ. Ο λόγος για τον κορυφαίο δημιουργό της Ευρώπης, αλλά και δεινό εκτελεστή Τι Τζέι Σορτς και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Οι «πράσινοι» έτρεξαν γρήγορα για να ενισχυθούν σε αυτές τις θέσεις, καθώς το πρότζεκτ με τον Λορέντζο Μπράουν δεν βγήκε.

