Mε Τσιριβέγια και Καλάμπρια η αποστολή του Παναθηναϊκού για Στουρμ Γκρατς

Nτάβιντε Καλάμπρια και Πέδρο Τσιριβέγια, συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση με την Στουρμ Γκρατς. Επιστροφή και για Ντραγκόφσκι

Παίκτες ΠΑΟ

Έτοιμος για τη μεγάλη αυριανή αναμέτρηση με τη Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Εuropa League είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Κορωπί με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς κόντρα στους πρωταθλητές Αυστρίας.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Πέδρο Τσιριβέγια ο οποίος στο ματς με τον Πανσερραϊκό είχε υποστεί φλεγμονή στον αστράγαλο και αποτελούσε ερωτηματικό, ωστόσο κρίθηκε ετοιμοπόλεμος.

Μέσα είναι επίσης και ο Ντάβιντε Καλάμπρια που τις τελευταίες τέσσερις ημέρες προπονείται κανονικά, ενώ επέστρεψε και ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος έχασε το ματς στις Σέρρες λόγω ίωσης.

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.

Στην απαστολή βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.

