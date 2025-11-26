Έτοιμος για τη μεγάλη αυριανή αναμέτρηση με τη Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Εuropa League είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Κορωπί με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς κόντρα στους πρωταθλητές Αυστρίας.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Πέδρο Τσιριβέγια ο οποίος στο ματς με τον Πανσερραϊκό είχε υποστεί φλεγμονή στον αστράγαλο και αποτελούσε ερωτηματικό, ωστόσο κρίθηκε ετοιμοπόλεμος.

Μέσα είναι επίσης και ο Ντάβιντε Καλάμπρια που τις τελευταίες τέσσερις ημέρες προπονείται κανονικά, ενώ επέστρεψε και ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος έχασε το ματς στις Σέρρες λόγω ίωσης.

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.

Στην απαστολή βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.

