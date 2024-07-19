Παρελθόν από τον Άρη ο Τζούρασεκ

Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί από το βράδυ της Παρασκευής (19/07) ο Νέβεν Τζούρασεκ.

Με μια λιτή ανακοίνωση, η «κίτρινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον 25χρονο Κροάτη για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη και το «Κλ. Βικελίδης» μετά από μόλις έναν χρόνο παρουσίας στον σύλλογο.

Άλλωστε, εδώ και καιρό, ο Άρης έψαχνε την «φόρμουλα» για να τερματίσει τη συνεργασία του με τον νεαρό αμυντικό μέσο, καθώς, δεν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Άκη Μάντζιου ενόψει της νέας σεζόν.

Στο διάστημα που βρέθηκε στους Θεσσαλονικείς, ο Τζούρασεκ μέτρησε 29 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Neven Durasek.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

