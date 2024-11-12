Λογαριασμός
Πανιώνιος: «Απολογούμαστε στους φιλάθλους μας για την πολυεπίπεδη ήττα μας»

Ο Πανιώνιος απολογήθηκε στον κόσμο του για την ήττα από την Κηφισιά, αφήνοντας πάντως και αιχμές για το παιχνίδι στο «Ζηρίνειο»

Πανιώνιος

Συγνώμη από τους φιλάθλους του Πανιωνίου ζητεί η διοίκηση της ΠΑΕ για την πολυεπίπεδη, όπως τη χαρακτηρίζει, ήττα από την Κηφισιά στο «Ζηρίνειο» (2-1). Η ανακοίνωση των Νεοσμυρνιωτών περιλαμβάνει αιχμές, πιθανότατα για τη διαιτησία, καθώς οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ στο 1-0 από τον Τετέι.

Η ανακοίνωση:

Ως νέα διοίκηση και νέα ομάδα στη SL2, οφείλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους μας για τη χθεσινή πολυεπίπεδη ήττα μας στην Κηφισιά με 2-1 και να δώσουμε συγχαρητήρια στους αντιπάλους μας για τη νίκη τους.

Στους κρίσιμους ποδοσφαιρικούς αγώνες, οι συνθήκες που επηρεάζουν για να πετύχεις το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλές και ο Οργανισμός της Κηφισιάς έδειξε χθες, ότι σε όλους τους τομείς ήταν πολύ πιο έτοιμος από εμάς για να πάρει τη νίκη.

Ξεκάθαρος στόχος μας από την αρχή της χρονιάς, ήταν και είναι η σκληρή δουλειά για συνεχή βελτίωση. Για τον Οργανισμό μας οι ήττες δεν είναι εσωστρέφεια και γκρίνια, αλλά πηγή γνώσης και ανασύνταξης και πλέον συγκεντρωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στον επόμενό μας αντίπαλο.
Πάμε γερά Ιστορικέ!


 

