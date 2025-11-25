Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Kαμία μόνη»: To μήνυμα των παικτών του Παναθηναϊκού για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών - Δείτε βίντεο

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Παναθηναϊκός

Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε στα social media, ένα βίντεο στο οποίο οι παίκτες στέλνουν το δικό τους μήνυμα στις γυναίκες.

Η δημοσίευση αναφέρει:

«Σήμερα, υψώνουμε τη φωνή μας, όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και από υπευθυνότητα.

Με τους παίκτες μας να στέκονται δίπλα-δίπλα για να μεταφέρουν ένα μήνυμα «υποστήριξη, σεβασμός, προστασία και μηδενική ανοχή», ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην παγκόσμια προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα αισθάνεται ασφαλής, ότι η φωνή της ακούγεται και ότι εκτιμάται».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γυναικοκτονίες Παναθηναϊκός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark