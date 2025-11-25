Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999.



Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε στα social media, ένα βίντεο στο οποίο οι παίκτες στέλνουν το δικό τους μήνυμα στις γυναίκες.

Η δημοσίευση αναφέρει:



«Σήμερα, υψώνουμε τη φωνή μας, όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και από υπευθυνότητα.



Με τους παίκτες μας να στέκονται δίπλα-δίπλα για να μεταφέρουν ένα μήνυμα «υποστήριξη, σεβασμός, προστασία και μηδενική ανοχή», ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην παγκόσμια προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα αισθάνεται ασφαλής, ότι η φωνή της ακούγεται και ότι εκτιμάται».

November 25th | International Day for the Elimination of Violence Against Women 💚



Today, we raise our voice, not just in solidarity, but in responsibility.



With our players standing side by side to deliver one message “support, respect, protection, and zero tolerance” we join… pic.twitter.com/rSb8fDHis3 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 25, 2025

