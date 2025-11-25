Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999.
Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε στα social media, ένα βίντεο στο οποίο οι παίκτες στέλνουν το δικό τους μήνυμα στις γυναίκες.
Η δημοσίευση αναφέρει:
«Σήμερα, υψώνουμε τη φωνή μας, όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και από υπευθυνότητα.
Με τους παίκτες μας να στέκονται δίπλα-δίπλα για να μεταφέρουν ένα μήνυμα «υποστήριξη, σεβασμός, προστασία και μηδενική ανοχή», ενώνουμε τις δυνάμεις μας στην παγκόσμια προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα αισθάνεται ασφαλής, ότι η φωνή της ακούγεται και ότι εκτιμάται».
November 25th | International Day for the Elimination of Violence Against Women 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 25, 2025
Today, we raise our voice, not just in solidarity, but in responsibility.
With our players standing side by side to deliver one message “support, respect, protection, and zero tolerance” we join… pic.twitter.com/rSb8fDHis3
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.