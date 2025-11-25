Το Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο κόσμος του, υποδέχονται τον σπουδαίο «Ζοτς»! Απόψε στις 21:15 για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, τίθεται αντιμέτωπη με την Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στο «σπίτι» του και στον τόπο που λάτρεψε, λατρεύτηκε και μεγαλούργησε καθοδηγώντας το «τριφύλλι»!



Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό μομέντουμ, καθώς μετρά τρεις διαδοχικές νίκες. Αρχικά πέρασαν από Παρίσι και Μαδρίτη, ενώ στη συνέχεια, έκαμψαν, εντός έδρας, την αντίσταση της Dubai BC ανεβαίνοντας στο 8-4.

Οι «πράσινοι» έχουν πλέον... συνηθίσει στις απουσίες, αλλά καταφέρνουν να επιβιώνουν και να αποδεικνύουν γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Ο Εργκίν Αταμάν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Μάλιστα στη media day ενόψει του αποψινού ματς, ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε έκπληκτος που εν τέλει δεν θα είναι έτοιμοι: «Ήταν έκπληξη και για μένα, πριν την προπόνηση οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν».

Σε πολύ δύσκολη θέση και έχοντας θέσει ως επιτακτική ανάγκη τη νίκη, η Παρτίζαν. Η ομάδα του Βελιγραδίου, έχει κάνει κακή εκκίνηση φέτος στην κορυφαία διοργάνωση, αφού μετρά δυο διαδοχικές ήττες από Βιλερμπάν στη Λιόν και Φενέρμπαχτσε στη Σερβία, υποχωρώντας στο, διόλου κολακευτικό 4-8.



H Παρτίζαν ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Καρλίκ Τζόουνς που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την FMP για την 4η αγωνιστική της ABA Liga. Μάλιστα η απουσία του φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλη από τα παρκέ, αφού υπέστη κάταγμα του πέμπτου μεταταρσίου οστού, που συνδέεται με τον αστράγαλο.



Mιλώντας για το αποψινό ματς ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τόνισε: «Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ευρωλίγκα. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας»



Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

