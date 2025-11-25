Παναθηναϊκός: Δεν σταματάει κανείς τον Τετέ, πρώτος με +3 από τον δεύτερο

Με μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του για φέτος ο Παναθηναϊκός νίκησε με 0-3 τον Πανσερραϊκό. Έφτασε έτσι τους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση στη Super League 1. Ο Γεντβάι με ένα γκολ ζωγραφιά πέτυχε το 2-0 για τους “πράσινους”, μια φάση που μονοπώλησε την δόξα του αγώνα. Ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Τετέ με δυο ασίστ.

Εδώ και αρκετό καιρό πολύς…. ντόρος γίνεται για την απόδοση του Τετέ, αφού ο Βραζιλιάνος δεν μοιάζει να είναι στις περσινές του επιδόσεις. Αυτή η θεωρεία έχει δυο όψεις, ανάλογα με το πως θα το δει κανείς. Όντως ο Τετέ δεν σκοράρει όπως έκανε πριν από μερικούς μήνες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η προσφορά του είναι μηδαμινή.

