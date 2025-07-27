Με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (30/7, 21:00) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Στην οποία το «τριφύλλι» θα κληθεί να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 της Σκωτίας.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν δίχως τον τιμωρημένο Βαγιαννίδη που οδεύει προς τη Σπόρτινγκ, αλλά και τον τραυματία Σιώπη που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το επόμενο ευρωπαϊκό ματς του «τριφυλλιού». Που θα είναι είτε στα προκριματικά του Champions League ή στου Europa League. Ο διεθνής μέσος ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας, ενώ το κανονικά πρόγραμμα προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και διπλό στο μισό γήπεδο, έχοντας διάρκεια μιάμιση ώρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.