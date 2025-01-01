Μεταξύ άλλων σπουδαίων γεγονότων που έλαβαν χώρα το 2024, το έτος που ολοκληρώθηκε ήταν και αυτό της εκτόξευσης του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έκανε «τρομακτική» χρονιά με τα πράσινα αλλά και την Εθνική ομάδα, και είδε την χρηματιστηριακή του αξία να ανεβαίνει κατακόρυφα, με πολλές ομάδες τοπ επιπέδου να διεκδικούν την απόκτησή του αλλά τελικά να μένουν με την... όρεξη.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» αποχαιρέτησε το 2024 με ένα μήνυμα μέσω social media. «Εύχομαι το 2025 να είναι καλύτερο για όλους μας! Καλή χρονιά» έγραψε χαρακτηριστικά, ποστάροντας παράλληλα και πέντε φωτογραφίες.

Η κεντρική από αυτές ήταν από τη βραδιά της κατάκτησης του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ υπήρχαν και άλλες δύο... πράσινες φωτογραφίες, μία με τον Τάσο Μπακασέτα και μία με τον Γιώργο Νίκα.

Δείτε το ποστάρισμα:

